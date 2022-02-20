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КПВВ

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїду - КПВВ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КПВВ".

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) встановлені в Україні на межі з непідконтрольними українському уряду територіями Донбасу, а також на межі з анексованим Росією Кримом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна тимчасово закрила КПВВ Щастя через обстріли на Донбасі

Україна тимчасово закрила КПВВ "Щастя" через обстріли на Донбасі 20.02.2022

Рух через КПВВ "Щастя" було призупинено вранці 20 січня на період існування загрози регулярних обстрілів з боку проросійських сепаратистів, повідомляють в Операції об'єднаних сил.
Бойовики обстріляли пункт пропуску Гнутове на Донбасі - прикордонники

Бойовики обстріляли пункт пропуску "Гнутове" на Донбасі - прикордонники 02.02.2022

У Державній прикордонній службі України кажуть, що для обстрілу гуманітарного коридору, який проходить через КПВВ, проросійські найманці застосували дрон, з якого скинули заряд ВОГ.
Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими

Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими 08.12.2021

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні ТКГ 8 грудня вдасться домовитися про припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ з непідконтрольними територіями Донбасу.

Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО

Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО 22.10.2021

РНБО вирішила створити пункти комунікації громадян з органами української влади на межі з непідконтрольними Києву районами Донбасу та анексованим Росією Кримом. Концепцію має підготувати мінцифра.
Лише за списками: сепаратисти обмежили пересування через єдиний пункт пропуску на Луганщині

Лише за списками: сепаратисти обмежили пересування через єдиний пункт пропуску на Луганщині 10.10.2021

"ЛНР" впускає та випускає громадян через КПВВ у Станиці Луганській лише за попередньо складеними списками. Причина ускладнень пересування - нова хвиля коронавірусу на Донбасі.
Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами

Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами 15.09.2021

Українська делегація в ТКГ закликала Росію прискорити обмін утримуваними особами та розблокувати роботу КПВВ. У Москві ж критикують Київ за відмову повернутись до переговорів у Мінську.
ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза

ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза 19.08.2021

У Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН закликає міжнародних донорів терміново надати кошти на фінансування гуманітарної допомоги для вразливих громад по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС

Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС 18.07.2021

Проросійські сепартисти повністю заблокували коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Щоденно з їхнього боку працює лише КПВВ "Станиця Луганська", повідомили в Об'єднаних силах.

Ізольовані в ДНР: як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі

Ізольовані в "ДНР": як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі 30.04.2021

Під приводом загрози поширення коронавірусу з України самопроголошені "республіки" блокують роботу пунктів пропуску на лінії розмежування. Правозахисники називають метою обмежень подальшу дезінтеграцію квазіутворень.
Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі 18.03.2021

Українська делегація пропонує почати процес "гуманітарного розмінування" перед Великоднем. А також розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".
На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ

На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ 08.01.2021

З контрольованого Києвом боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Однак проросійські сепаратисти блокують рух через більшість з них - пройти можна лише через пункти "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
На непідконтрольному Донбасі дуже складна ситуація з COVID-19 - представник ТКГ

На непідконтрольному Донбасі дуже складна ситуація з COVID-19 - представник ТКГ 27.11.2020

У неконтрольованих районах Донбасу склалася складна ситуація з поширенням коронавірусу через брак медикаментів та медпрацівників, заявив представник ОРДЛО від України в ТКГ Сергій Гармаш.
Українська делегація в ТКГ ініціює позачергове засідання

Українська делегація в ТКГ ініціює позачергове засідання 25.11.2020

На засідання Київ пропонує винести шість питань, основні з яких - звільнення утримуваних осіб і розблокування роботи КПВВ на Донбасі.
Лондон: Росія має закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі

Лондон: Росія має закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі 16.11.2020

Нові КПВВ у Золотому та Щасті на лінії розмежування на Донбасі мають бути відкриті, Росія має вплинути задля цього на своїх маріонеток в ОРДЛО, вважає Великобританія.

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