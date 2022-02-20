Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїду - КПВВ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КПВВ".

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) встановлені в Україні на межі з непідконтрольними українському уряду територіями Донбасу, а також на межі з анексованим Росією Кримом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.