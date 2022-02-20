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Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїду - КПВВ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КПВВ".
Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) встановлені в Україні на межі з непідконтрольними українському уряду територіями Донбасу, а також на межі з анексованим Росією Кримом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.