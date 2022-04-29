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Корупція - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і можливостей задля неправомірної вигоди.
Під корупцією розуміють використання службовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди; надання посадовій особі неправомірної вигоди з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.
Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".