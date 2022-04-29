Корупція - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і можливостей задля неправомірної вигоди.

Під корупцією розуміють використання службовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди; надання посадовій особі неправомірної вигоди з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.