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Корупція

Корупція - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і можливостей задля неправомірної вигоди.

Під корупцією розуміють використання службовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди; надання посадовій особі неправомірної вигоди з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення 27.04.2022

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав експрем'єрку М'янми винною у корупції. Правозахисники вважають, що Су Чжі стала жертвою політичного процесу.
ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права 06.04.2022

Брюссель звинувачує Будапешт у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". "Йдеться про корупцію", - заявила президентка Єврокомісії.
Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США 26.03.2022

Український мільярдер Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.
Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту Шехерезада

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада" 22.03.2022

У складі екіпажу яхти є співробітники Федеральної служби охорони, запевняють соратники російського опозиціонера. Справжній власник "Шехерезади" невідомий.
У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова

У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова 19.03.2022

Бойка Борисова затримали за підозрою у розтраті коштів Євросоюзу. Чинний прем'єр Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру у саботуванні розслідування.
Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень 12.02.2022

ВАКС заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі у 1,4 мільйона гривень . Альтернативою арешту є застава у майже 15 мільйонів гривень.
Гібридний режим: Україна опустилася у рейтингу демократій

"Гібридний режим": Україна опустилася у рейтингу демократій 10.02.2022

За результами дослідження компанії EUI, Україна посідає 86 позицію серед 167 країн світу за показниками демократії.
Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 07.02.2022

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".

Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно

Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно 04.02.2022

Правозахисники відзначають зростання кількості випадків тиску на громадських активістів в Україні. Найчастіше переслідують тих, хто захищає права ЛГБТ та викриває корупцію.
НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 03.02.2022

Наприкінці січня депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" затримали через отримання хабаря у пів мільйона гривень. НАБУ оголосило депутата в розшук, адже він переховується і не з'вляється на виклики правоохоронців.
Екссудді Чаусу змінили домашній арешт на заставу

Екссудді Чаусу змінили домашній арешт на заставу 01.02.2022

Колишній суддя Микола Чаус перебував під домашнім арештом пів року, а тепер має заплатити заставу у 718 тисяч гривень. Прокуратура просила суд про утримання його під вартою.
В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії

В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії 28.01.2022

Правоохоронці затримали "на гарячому" депутата Верховної Ради. За повідомленнями ЗМІ, це народний обранець від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних.

Росія додала Навального до переліку терористів та екстремістів

Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів" 25.01.2022

Імена ув'язненого Олексія Навального та інших російських опозиціонерів та активістів з'явилися у переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. До списку потрапила і 70-річна пенсіонерка зі "свідків Єгови".
Україна опустилася в рейтингу Індекс сприйняття корупції

Україна опустилася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" 25.01.2022

За 2021 рік Україна продемонструвала незначне падіння в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.
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