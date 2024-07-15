Підозра корупції: депутата ВР виключили зі "Слуги народу"

Раніше у цей день народному депутату Миколі Задорожному правоохоронці оголосили підозру у вимаганні неправомірної вигоди.

Депутата Верховної Ради Миколу Задорожного, який отримав підозру від антикорупційних органів у вимаганні неправомірної вигоди, виключено з партії "Слуга народу". Про це повідомляє Telegram-канал політсили у понеділок, 15 липня.

При цьому після інформації про виключення з лав партії ідеться про те, що 15 липня Задорожному правоохоронці оголосили підозоу в скоєннії корупційних злочинів.

Раніше у цей день стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру народному депутату України, який вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання в проведенні ремонту об'єктів інфраструктури в Сумській області. У межах досудового розслідування встановлено, що підозрюваний вимагав 14 відсотків від суми коштів, які було виділено на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області, з яких 10% призначалися йому особисто та 4% - для місцевих правоохоронців, які за це не повинні були перешкоджати в освоєнні виділених коштів. Згідно з версією слідства, йдеться про 3,4 мільйона гривень.

Задорожний з травня 2024 року є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо використання коштів держбюджету на облаштування фортифікацій на фронті, виготовлення та закупівлю безпілотників.