Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

"Коронавірус вмирає за температури 26-27 градусів"? ВООЗ заперечила це твердження. Адже організм людини має температуру 36-37 градусів - і тим не менше вірус почувається чудово в таких умовах...





"Цибуля, часник та алкоголь - найкраща профілактика"? ВООЗ не має жодних підтверджень ефективності використання часнику, цибулі й алкоголю як засобів профілактики. Засоби на базі етилового спирту й хлору справді вбивають вірус - але лише на поверхнях, а не в організмі! Щодо часнику, то українські мережі облетіло фейкове відео з голосом Леоніда Рошаля...