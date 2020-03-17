Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи.
Всесвітня організація охорони здоров'я спростовує міф про те, що часник допомагає захиститися від коронавірусу
"Коронавірус вмирає за температури 26-27 градусів"? ВООЗ заперечила це твердження. Адже організм людини має температуру 36-37 градусів - і тим не менше вірус почувається чудово в таких умовах...
"Цибуля, часник та алкоголь - найкраща профілактика"? ВООЗ не має жодних підтверджень ефективності використання часнику, цибулі й алкоголю як засобів профілактики. Засоби на базі етилового спирту й хлору справді вбивають вірус - але лише на поверхнях, а не в організмі! Щодо часнику, то українські мережі облетіло фейкове відео з голосом Леоніда Рошаля...
Новий коронавірус не оминув і Україну. Керівник Центру громадського здоров'я українського МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю DW про те, чи достатньо тестів та заходи, які вживаються задля сповільнення поширення інфекції. (17.03.2020)
Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі. (17.03.2020)