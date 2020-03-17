 Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео) | Усі сюжети | DW | 18.03.2020

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Коронавірус: 10 фейків про Covid-19 (відео)

Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи.

Всесвітня організація охорони здоров'я спростовує міф про те, що часник допомагає захиститися від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я спростовує міф про те, що часник допомагає захиститися від коронавірусу

"Коронавірус вмирає за температури 26-27 градусів"? ВООЗ заперечила це твердження. Адже організм людини має температуру 36-37 градусів - і тим не менше вірус почувається чудово в таких умовах... 


"Цибуля, часник та алкоголь - найкраща профілактика"? ВООЗ не має жодних підтверджень ефективності використання часнику, цибулі й алкоголю як засобів профілактики. Засоби на базі етилового спирту й хлору справді вбивають вірус - але лише на поверхнях, а не в організмі! Щодо часнику, то українські мережі облетіло фейкове відео з голосом Леоніда Рошаля...

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Коронавірус в Україні: швидкі тести не для всіх

Новий коронавірус не оминув і Україну. Керівник Центру громадського здоров'я українського МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю DW про те, чи достатньо тестів та заходи, які вживаються задля сповільнення поширення інфекції. (17.03.2020)  

Пандемія і політика: влада ФРН проводить наступ на коронавірус

Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі. (17.03.2020)  

Німецький мільярдер не віддав Трампу вакцину проти коронавірусу

Засновник компанії з розробки програмного забезпечення SAP і власник біотехнологічної фірми Curevac Дітмар Гопп запобіг спробі Вашингтона заручитися ексклюзивними правами на засіб проти COVID-19. (17.03.2020)  

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