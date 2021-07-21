 Коронавірус: у ЄС вакциновані вже більше половини дорослих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2021

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Коронавірус: у ЄС вакциновані вже більше половини дорослих

У Євросоюзі повністю вакциновані від коронавірусу вже 200 мільйонів осіб - це майже 55 відсотків дорослих, повідомили в Єврокомісії.

У ЄС вакциновані від коронавірусу вже більше половини дорослих

Більше половини дорослого населення Європейського Союзу - 200 мільйонів осіб - уже вакциновано від коронавірусу. Про це в четвер, 22 липня, повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант.

За її словами, "54,7 відсотка дорослого населення повністю вакциновані двома дозами або однією дозою у випадку вакцини Johnson and Johnson". Вона також додала, що першу дозу вже отримали 68,4 відсотка дорослих жителів ЄС.

"Тепер ми серед тих регіонів світу, де вакциновано найбільше людей, але важливо, щоби цей прогрес розподілявся більш збалансовано, аби не було "кишень", де вірус може ширитися та мутувати", - зазначила Спінант. Утім, показники в ЄС все ще не сягають запланованих на літо 70 відсотків.

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Нагадаємо, що 10 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила, що ЄС має достатньо доз, щоби вакцинувати "цього місяця щонайменше 70 відсотків дорослого населення".

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Згідно з офіційними даними, які є в розпорядження агенства AFP, у ЄС зроблено 440 мільйонів щеплень. Це складає 98,4 дози на 100 жителів. У США цей показник становить 102,4 дози на 100 жителів.

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