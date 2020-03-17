Коронавірус: у США кількість померлих перевищила позначку в 10 тисяч

У США станом на понеділок, 6 квітня, померли вже понад 10 тисяч осіб, у яких виявили зараження новим коронавірусом. Такі дані наводить Університет Джонса Гопкінса. З показником у 10389 смертей Сполучені Штати посідають сумне третє місце у світі і поступаються лише Італії, де зафіксовано 16523 летальних випадки, та Іспанії з 13169 випадками.

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За даними університету, на сьогодні в США зафіксовано щонайменше 352546 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. В останні кілька днів в США щодоби фіксували понад тисячу смертей, спричинених ускладненнями від коронаврусу.

Епіцентром спалаху є штат Нью-Йорк, на який припадає майже половина всіх смертей і третина інфікованих у країні.

За даними онлайн-ресурсу Worldometer, що відстежує статистику захворювання у світі в режимі реального часу, в США зафіксовано понад 356 тисяч інфікованих та майже 10,5 тисяч смертей.

Найбільш жахливі наступні два тижні

Минулого тижня медичні експерти Білого дому прогнозували, що в результаті спалаху коронавірусної інфекції можуть померти від 100 до 200 тисяч американців.

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Американська влада попереджала, що найскладніший період боротьби країни з пандемією коронавірусу ще попереду. "Ми наближаємось до того періоду, який буде дуже жахливим", - заявив президент США Дональд Трамп. "Буде багато жертв, - наголосив він. - Таких цифр ми ще ніколи не бачили. Може, під час Першої і Другої світових воєн". За його словами, найбільш жахливими будуть наступні два тижні.