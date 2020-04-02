США готуються до піка пандемії коронавірусу

Американська влада попереджає, що найскладніший період боротьби країни з пандемією коронавірусу ще попереду. "Ми наближаємось до того періоду, який буде дуже жахливим", - заявив президент США Дональд Трамп на пресбрифінгу у Білому домі у неділю, 5 квітня. "Буде багато жертв, - наголосив він. - Таких цифр ми ще ніколи не бачили. Може, під час Першої і Другої світових воєн". За його словами, найбільш жахливими будуть два наступні тижні.

США з відривом випереджають усі країни світу за кількістю лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса станом на ранок 5 квітня, у США інфіковані коронавірусом 312,1 тисячі людей, від хвороби COVID-19 померли 8,5 тисячі.

Експерти вважають, що у найближчі десять днів кількість жертв коронавірусу збільшуватиметься, попри запроваджені у США обмежувальні заходи. Консультантка Трампа Дебора Біркс звертає увагу на модельні розрахунки, за якими кількість загиблих сягне 2600 на добу. За розрахунком Інституту показників і оцінки здоров'я при Університеті імені Вашингтона в Сіетлі (IHME), кількість померлих від коронавірусу сягне у США до кінця квітня 70 тисяч, а з червня стабілізується на числі 90 тисяч. Між тим експерти Білого дому не виключають, що жертвами епідемії в США стануть до 240 тисяч людей. На цей час загалом у світі від COVID-19 померли майже 65 тисяч людей.

Найсильніше хвиля захворювання накрила Нью-Йорк

Найбільше число жертв у Нью-Йорку

На сьогодні найбільше від епідемії постраждав штат Нью-Йорк та однойменний мегаполіс. Станом на 5 квітня там зафіксовано 114775 випадків зараження коронавірусом та 3565 смертей.

Губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що влада докладає усіх зусиль для підготовки до пікового періоду епідемії. "Чим більше часу у нас є для вдосконалення потужностей системи, тим краще", - сказав він. Для боротьби із пандемією влада країни відправить в Нью-Йорк близько тисячі військових, у тому числі військових лікарів і медсестер, заявив Трамп.