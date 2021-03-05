Коронавірус: Далай-лама вакцинувався Covishield

Далай-лама в суботу, 6 березня, вакцинувався від коронавірусу в північноіндійському місті Дхармсала. 85-річний духовний лідер тибетців та ще 10 осіб, які проживають у його резиденції, щепилися виготовленою в Індії вакциною Covishield, яка застовується також в Україні.

Після уколу Далай-лама закликав людей бути сміливими та вакцинуватися. "Ця ін'єкція дуже-дуже допомагає уникнути серйозних проблем", - заявив він. За словами лікаря, Далай-лама сам запропонував, що він прийде як звичана людина до лікарні, що отримати щеплення.

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Індія розпочала ще в січні кампанію масової вакцинації від коронавірусу. У країні підтверджено понад 11 мільйонів випадків зараження коронавірусом, за цим показником Індія поступається в світі тільки США. Понад 157 тисяч індійців загинули від ускладенень COVID-19.

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Covishield, яка виготовляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Дивитись відео 03:43 Поділитись Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати (24.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pmfm Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати (24.02.2021)