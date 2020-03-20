Коронавірус в Іспанії: експерти вимагають "тотальної" ізоляції населення

В Іспанії, охопленій епідемією коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, система охорони здоров'я опинилася на межі колапсу. Про це 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та вчених інших галузей написали у своєму відкритому листі, в якому закликали іспанський уряд до "тотальної" ізоляції населення, пише інформаційне агентство dpa.

У листі зазначається, що дозвіл на поїздки на роботу необхідно зберегти лише для працівників підприємств, що забезпечують базові потреби населення. При цьому ще більші обмеження свободи пересування експерти називають "невідворотними".

В іншому випадку, застерігають фахівці, "близько 25 березня" іспанська медична система зазнає колапсу. Однією з причин такої складної ситуації експерти називають той факт, що 18 відсотків населення Іспанії є старшими за 65 років.

Санчес попереджає про труднощі

У своєму зверненні до іспанського народу прем'єр-міністр країни Педро Санчес попередив, що на жителів країни очікують "дуже тяжкі дні". Він закликав людей психологічно та емоційно до цього підготуватися.

"Найгірше ще попереду", - зазначив Санчес, додавши, що Іспанія зараз стоїть перед найбільшим викликом з часів громадянської війни 1936-1939 років.

За словами прем'єр-міністра, необхідно виграти час для того, аби краще підготувати систему охорони здоров'я до навантаження та отримати потрібне обладнання.

Заходи проти коронавірусу в Іспанії

З минулої неділі в країні оголошено заборону на вихід з дому без поважних причин. Її запровадили на 15 днів, і її продовження потребуватиме згоди парламенту. За порушення нових правил передбачено грошові штрафи та навіть ув'язнення.

Іспанія є другою за масштабами ураженння новим коронавірусом країною Європи. Станом на суботу, 21 березня, в Іспанії було зафіксовано майже 25 тисяч випадків інфікування збудником хвороби COVID-19 - це приблизно на 5000 більше, ніж напередодні. Кількість жертв хвороби при цьому зросла до 1300 осіб.

Особливо сильно від коронавірусу постраждав регіон довкола столиці Іспанії Мадрида. Тут зафіксовано майже 9000 випадків зараження вірусом та близько 800 жертв хвороби COVID-19.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

