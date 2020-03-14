Уряд Іспанії оголосив про жорсткі заходи у рамках надзвичайного стану

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив ввечері у суботу, 14 березня, про ухвалені урядом жорсткі заходи в рамках запровадження у всій країні надзвичайного стану терміном на 15 днів з метою стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Значною мірою вони схожі на заходи, запроваджені Італією.

У телевізійному зверненні він представив зміст відповідного королівського указу, яким запроваджується надзвичайний стан у всій країни. Указ має набути чинності з 8 години ранку в понеділок, 16 березня, зазначає агентство новин dpa.

Засідання уряду тривало понад сім годин через певні розбіжності між партіями коаліції. Центральний уряд, за словами Санчеса, перебирає на себе всю повноту влади в країні. Зокрема, місцева поліція буде підпорядкована міністру внутрішніх справ країни. До боротьби з поширенням коронавірусу можуть залучити і армію.

Читайте також: Зеленський дав українцям три доби для повернення з-за кордону

Серед передбачених заходів, зокрема, заборона громадянам залишати помешкання, окрім як для пересування на роботу, придбання продовольства і ліків, відвідання медичних центрів та банків, а також для догляду за людьми похилого віку і неповнолітніми. Всі крамниці, окрім як з товарами першої необхідності, будуть зачинені. Це ж стосується всіх ресторанів, барів, готелів, розважальних та спортивних закладів, шкіл та університетів у всій країні, повідомляє агентство новин AP. В окремих особливо уражених регіонах такі заходи раніше вже були запроваджені місцевою владою.

Санчес запевнив, що уряд гарантує забезпечення продовольством та енергоносіями. Він також оголосив про заходи з підтримки бізнесу та найманих працівників та закликав населення країни до єдності і відповідальності.

В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу в суботу досягла 193 осіб в порівнянні зі 120 жертвами днем раніше, повідомляє телеканал TVE. Підтверджених випадків зараження коронавірусом налічується вже понад 6250, у той час як у п'ятницу їх було зареєстровано 4209.