Іспанія оголосить надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Іспанії в суботу оголосить про введення режиму надзвичайного стану в країні через ситуацію з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляє агентство новин AP.

Як зазначив прем'єр-міністр країни Педро Санчес у п'ятницю, 13 березня, такий режим буде запроваджено на два тижні. Санчес заявив, що Іспанія "задіє всі свої ресурси", зокрема військовослужбовців, для стримування поширення вірусу. "Це - екстрена ситуація, яка зачіпає життя та здоров'я кожного. Уряд захищатиме своїх громадян", - наголосив Санчес. Режим надзвичайного стану дасть змогу уряду Іспанії обмежити пересування всередині країни, а також запроваджувати інші заходи.

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Раніше міністр охорони здоров'я Іспанії повідомив, що у порівнянні з попереднім днем кількість інфікованих в країні зросла майже на третину. У четвер було зафіксовано 3004 випадки, а вже в п'ятницю, 13 березня кількість офіційно зареєстрованих випадків інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 зросла до 4209 осіб, повідомляє агенція Reuters. За останню добу кількість померлих в Іспанії зросла з 84 до 120 осіб.

Чехія закриває кордони

Уряд Чехії через загрозу поширення коронавірусу вирішив повністю закрити кордони країни для іноземців. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 13 березня. Чехам та іноземцям, які постійно проживають у країні, забороняється виїжджати за кордон. Заборона почне діяти з 16 березня. Про рішення уряду повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. За його словами, навмисне створення небезпеки зараження для інших людей має бути оголошене кримінальним злочином.

Виняток зроблять для людей, які проживають у 50-кілометровій зоні з обох боків кордону з Німеччиною та Австрією, та перетинають кордон при поїздках на роботу. Також зможуть перетинати кордон водії вантажівок та дипломати, повідомляє агентство новин dpa. Іноземці, які проживають у Чехії, зможуть в'їхати в країну, але на виїзд діятиме обмеження. Усі люди, які повертаються з Німеччини, Швейцарії, Австрії та ще з 12-ти визначених урядом "територій ризику", повинні упродовж двох тижнів перебувати в домашньому карантині.

Словаччина також заборонила в'їзд іноземцям

Уряд Словаччини також закрив свої кордони для іноземців. З 7-ої години ранку 13 березня на усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, - жорсткий контроль. Напередодні уряд заявив про припинення роботи трьох міжнародних аеропортів у країні.

За рішенням уряду, тим, хто не має дійсного словацького закордонного паспорта та не може довести постійне проживання в країні, не дозволять в'їхати в країну. Припинено автобусне та залізничне пасажирське сполучення з сусідніми державами, здійснюються лише вантажні перевезення.

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Україна закриє кордони за дві доби

Україна за дві доби на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав у зв'язку з ситуацією з поширенням у світі нового коронавірусу. Всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися. Але деяким доведеться пройти процедуру обсервації.

Про це на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. За його словами, таке рішення сьогодні ухвалили за результатами засідання РНБО.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, усі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - зазначив Данілов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".