Чи вийде уникнути колапсу медичної системи в Україні через коронавірус

Щодня стає відомо про нові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні. У п'ятницю, 20 березня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомляло про 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, яке викликає вірус. Троє українців вже померло від хвороби. Аби призупинити швидке поширення вірусу, в Україні запроваджено жорсткий карантин, який поки що має діяти до 3 квітня. Закриті кордони, не працюють школи, торговельно-розважальні заклади, призупинена робота транспорту, скасоване авіа- та залізничне сполучення як всередні країни, так і за її межі. Медичні заклади посилено готуються приймати тих, хто тяжко переносить хворобу COVID-19.

Близько 12 тисяч місць у лікарнях

За даними МОЗ, в Україні перебіг 20 відсотків від усіх зафіксованих випадків захворювання є тяжким, лише близько трьом відсоткам пацієнтів потрібні реанімаційні заходи. Саме для таких хворих в країні посилено готують лікарні та палати інтенсивної терапії. Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошує, що в країні близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько двох тисяч лікарів-інфекціоністів та п'яти тисяч представників кваліфікованого медперсоналу. Крім того, за його даними, в українських лікарнях є інфекційні бокси, у яких готові лікувати хворих на COVID-19.

Крім того, медикам наказали скасувати всі планові операції та перепрофіліювати лікарні в інфекційні, з урахуванням актуальної ситуації із поширенням коронавірусу. "Наше головне завдання зараз - зменшити негативні наслідки, які можуть бути, коли буде спалах на території України, тому ми інтенсивно готуємо заклади охорони здоров'я, щоб прийняти кількість хворих у разі масового їх надходження", - повідомив Віктор Ляшко. Він пояснює: для того, щоб перепрофільовувати медзаклад, потрібно вивільнити ліжка, на яких перебувають хворі, операції яким без шкоди для здоров'я мона виконати і за кілька місяців.

Одна з головних умов уповільнення поширення вірусу - безпечна відстань один від одного

Карантин - головна умова для уникнення колапсу

Федір Лапій, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти, вважає, що за умов карантинних заходів пікове навантаження на українську систему охорони здоров'я можна розтягнути на кілька місяців, аби уникнути її колапсу. Головна умова для того, аби це вдалося, каже він - дотримання українцями вимог карантину, зокрема, самоізоляції. Якщо населення не ставитиметься до цього відповідально, пік захворювання на Covid-19 в Україні прийдеться вже на травень. У цьому разі чи витримає українська система охорони здоров'я, мовляв, під великим питанням. Якщо ж люди ставитимуться до вимог карантину відповідально, тоді кризи в медичній системі України вдасться уникнути, переконаний науковець.

При цьому імунолог наголошує: щоб в українців виробився імунітет до вірусу, потрібно, аби ним заразилося 65 відсотків населення. Ураховувати варто і той факт, що найбільш уразливими до SARS-CoV-2 є літні люди та хворі на хронічні хвороби, каже науковець. "Дані показують, що летальність людей старшого віку становить від 15 до 20 відсотків. Тому частина українців, на жаль, від вірусу помре", - констатує Федір Лапій.

Подовження карантину в Україні після 3 квітня - цілком імовірне

Невідповідальне ставлення людей - не виняток

Та попри таку статистику і прогнози українці не поспішають виконувати правила карантину. Приміром, у Києві вже кілька днів можна побачити, що люди масово не тримаються рекомендованої безпечної відстані один від одного - на думку експертів, головної умови зниження темпів поширення вірусу. Приміром, у продуктових супермаркетах люди стоять одне біля одного в чергах, так само, як і раніше, туляться до інших пасажирів у громадському транспорті та таксі, близько одне до одного прогулюються в парках.

Саме тому українська влада розглядає можливість продовження карантину ще на кілька тижнів і вкотре закликає українців не нехтувати правилами карантину. "Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання захворюваності, карантин буде на 100 відсотків подовжено", - сказав Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Підмога від оборонки

Для того, аби оперативно на місцях можна було виявляти інфікування та не залежати від поставок із-за кордону, українські вчені розробили українські тест-системи для виявлення в крові коронавірусу SARS-CoV-2. Перша партія експрес-тестів вже виготовлена. Про це повідомили в прес-службі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Також, як повідомив президент України Володимир Зеленський, протягом найближчих двох діб до України прибудуть 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені у інфекційні лікарні всіх областей.

В Україні мають з'явитися перші місцеві маски зі ступенем захисту FFP3

Державний концерн "Укроборонпром" відновив виробництво апаратів штучної вентиляції легенів на Київському державному заводі "Буревісник", аби забезпечити лікарні обладнанням у достатній кількості. При цьому завод "Новатор", який також входить у структуру "Укроборонпрому", починає виготовляти маски, респіратори та знезаражувальні апарати. Крім того, на одному з підприємств концерну готуються запустити виробництво перших українських клапанних респіраторів захисного класу FFP3. Їхня особливість полягає в тому, що такі маски відфільтровують також аерозолі та невидимі часточки в повітрі. "Зараз іде установка нової лінії продуктивністю до трьох мільйонів спецзасобів щомісяця", - повідомив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.