Коронавірус: в Україні на COVID-19 хворіють майже 1500 медиків

Станом на ранок п'ятниці, 24 квітня, на COVID-19 в Україні хворіють 1458 медичних працівників. Про це під час пресбрифінгу в Києві заявив голова міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов. За словами міністра, лише за останню добу коронавірус було виявлено у 98 медиків.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, нині госпіталізовано 244 медичних працівника. 1214 медиків лікуються від COVID-19 амбулаторно. Водночас уже 109 працівників галузі одужали від хвороби, яку викликає коронавірус.

Читайте також: В Україні змоделювали, за яких обставин і коли епідемія COVID-19 піде на спад

У Києві COVID-19 - у 10 відсотків медиків

Також 24 квітня про велику частку медпрацівників, інфікованих SARS-CoV-2 у Києві, повідомив мер столиці України Віталій Кличко. За його словами, майже 10 відсотків хворих на COVID-19 у місті - це лікарі, медсестри та молодший медичний персонал. Їх загальна кількість - 111 осіб. При цьому 16 із них лікуються на стаціонарі, заявив мер Києва.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров'я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій із невидимим ворогом", - додав Кличко.

Читайте також: Як в Україні планують пом'якшувати карантин

Кожен п'ятий заражений коронавірусом - медик

За даними ЦГЗ, станом на ранок 24 квітня в Україні було виявлено 7647 випадків COVID-19. Таким чином майже півтори тисячі медичних працівників складають близько однієї п'ятої від загальної кількості інфікованих коронавірусом у країні.

Усього з початку епідемії в Україні від COVID-19 померли 193 людини, а 601 особа - одужала.

Дивитись відео 17:23 Поділитись Кличко про карантин у Києві, готовність лікарень, ШВЛ і маски в аптеках (08.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aeiy Кличко про карантин у Києві, готовність лікарень, ШВЛ і маски в аптеках