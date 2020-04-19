 Коронавірус: в Україні на COVID-19 хворіють майже 1500 медиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2020

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Новини

Коронавірус: в Україні на COVID-19 хворіють майже 1500 медиків

Кількість медичних працівників, інфікованих коронавірусом, досягла в Україні майже 1500 осіб. У Києві близько 10 відсотків хворих на COVID-19 - це медики.

Кожен п'ятий інфікований коронавірусом в Україні - медик

Кожен п'ятий інфікований коронавірусом в Україні - медик

Станом на ранок п'ятниці, 24 квітня, на COVID-19 в Україні хворіють 1458 медичних працівників. Про це під час пресбрифінгу в Києві заявив голова міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов. За словами міністра, лише за останню добу коронавірус було виявлено у 98 медиків.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, нині госпіталізовано 244 медичних працівника. 1214 медиків лікуються від COVID-19 амбулаторно. Водночас уже 109 працівників галузі одужали від хвороби, яку викликає коронавірус.

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У Києві COVID-19 - у 10 відсотків медиків

Також 24 квітня про велику частку медпрацівників, інфікованих SARS-CoV-2 у Києві, повідомив мер столиці України Віталій Кличко. За його словами, майже 10 відсотків хворих на COVID-19 у місті - це лікарі, медсестри та молодший медичний персонал. Їх загальна кількість - 111 осіб. При цьому 16 із них лікуються на стаціонарі, заявив мер Києва.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров'я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій із невидимим ворогом", - додав Кличко.

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Кожен п'ятий заражений коронавірусом - медик

За даними ЦГЗ, станом на ранок 24 квітня в Україні було виявлено 7647 випадків COVID-19. Таким чином майже півтори тисячі медичних працівників складають близько однієї п'ятої від загальної кількості інфікованих коронавірусом у країні.

Усього з початку епідемії в Україні від COVID-19 померли 193 людини, а 601 особа - одужала.

Дивитись відео 17:23

Кличко про карантин у Києві, готовність лікарень, ШВЛ і маски в аптеках

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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