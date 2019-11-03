Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі

Розслідування щодо можливої координації дій з боку виборчого штабу Дональда Трампа з російськими структурами президент США назвав "полюванням на відьом". Слідство в "українському скандалі" через можливе зловживання службовим становищем він іменує "лінчуванням".

Але навіть якщо президент і починає говорити пишномовно, аби виставити себе безвинною жертвою злих демократів, підозри від цього лише посилюються: схоже, що схема "послуга за послугу" таки мала місце, тобто узалежнення надання військової допомоги Україні від початку розслідування проти одного з можливих демократичних опонентів у прийдешній виборчій кампанії (і проти його сина).

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

І тут американський посол при ЄС, який енергійно жертвує гроші на підтримку Республіканської партії, раптом згадав про незаконну взаємозумовленість. Раніше він вдавав, що нічого про це не знає. Демократична більшість у Конгресі США використає ці та інші заяви для процедури імпічменту. Зараз усе вказує на те, що вона таки розпочнеться. Слід виходити також із того, що Білий Дім візьме на озброєння мегаагресивну стратегію захисту. Те, що республіканці програли вибори у Вірджинії та (яка несподіванка!) у Кентуккі - ситуацію ніяк не заспокоїть. Президентські вибори у США відбудуться лише через рік. Але вже зараз можна собі уявити те, які пристрасті вируватимуть в американській політиці.

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