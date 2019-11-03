 Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.11.2019

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Світ

Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі

Усе вказує на те, що процедура імпічменту президента Трампа розпочнеться. Білий Дім, у свою чергу, без бою не здасться і просуватиме мегаагресивну кампанію із захисту, пише Клаус-Дітер Франкенберґер.

Дональд Трамп у Вашингтоні

Дональд Трамп у Вашингтоні

Розслідування щодо можливої координації дій з боку виборчого штабу Дональда Трампа з російськими структурами президент США назвав "полюванням на відьом". Слідство в "українському скандалі" через можливе зловживання службовим становищем він іменує "лінчуванням".

Але навіть якщо президент і починає говорити пишномовно, аби виставити себе безвинною жертвою злих демократів, підозри від цього лише посилюються: схоже, що схема "послуга за послугу" таки мала місце, тобто узалежнення надання військової допомоги Україні від початку розслідування проти одного з можливих демократичних опонентів у прийдешній виборчій кампанії (і проти його сина).

Клаус-Дітер Франкенберґер

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

І тут американський посол при ЄС, який енергійно жертвує гроші на підтримку Республіканської партії, раптом згадав про незаконну взаємозумовленість. Раніше він вдавав, що нічого про це не знає. Демократична більшість у Конгресі США використає ці та інші заяви для процедури імпічменту. Зараз усе вказує на те, що вона таки розпочнеться. Слід виходити також із того, що Білий Дім візьме на озброєння мегаагресивну стратегію захисту. Те, що республіканці програли вибори у Вірджинії та (яка несподіванка!) у Кентуккі - ситуацію ніяк не заспокоїть. Президентські вибори у США відбудуться лише через рік. Але вже зараз можна собі уявити те, які пристрасті вируватимуть в американській політиці.

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

 

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