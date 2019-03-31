Коментар: Словакам набрид популізм і демагогія

Ще кілька місяців тому більшість словаків про неї і не чули. Коли ж на початку року опитування громадської думки засвідчили її підйом, політики, що при владі, почали її паплюжити: називати "кандидаткою з ненормальною орієнтацією", "екстремістською лібералкою", "продуктом медіа-маркетингу" та "недосвідченою дівчиною". Але тепер їй це таки вдалося: 45-річна адвокатеса, правозахисниця та новачка в політиці Зузана Чапутова була обрана президенткою Словаччини - уперше цю країну очолить жінка.

Через рік після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Куснірової, перемога Чапутової надсилає чіткий сигнал про те, що переважна більшість словаків бажають фундаментальних змін. Вони вимагають, щоби Словаччина стала "гідною країною" - таким є гасло багатьох громадських активістів.

І це засвідчує і результат виборів: Зузана Чапутова отримала близько 60 відсотків голосів і майже на 20 процентів випередила свого супротивника - єврокомісара з питань енергетичного союзу Мароша Шевчовича.

Сигнал меншинам

Чапутова подякувала своїм виборцям, так само, як і два тижні тому після першого туру голосування, не тільки словацькою мовою, але й мовами меншин: угорською, чеською, русинською та романі - мовою ромів. Це абсолютна новація в словацькій політиці. Свою перемогу на виборах Чапутова коментувала скромно, уникаючи тріумфальної риторики. Вона сказала, що втішена тому, що перемогла в спосіб, який на політичній арені вважали неможливим - без агресивної риторики, без вербальних ударів нижче пояса та, передусім, не скочуючись у популізм.

Оглядач DW з питань Центральної Європи Кено Ферзек

І це так помітно виокремлює нову словацьку президентку на тлі безлічі центральноєвропейських політиків популістів-демагогів-націоналістів, таких як угорський прем'єр Віктор Орбан. Чапутова, однак, не єдина така: вона радше уособлює тренд, який часто залишається непомітним не лише поза межами центральної та південно-східної Європи, але й, певною мірою, у межах цього регіону.

Імпульс для ліволібералів?

Новообрана президентка уособлює "прогресивну політику" - лівий ліберальний реформістський політичних рух, послідовники якого у низці країн Центральної та Південно-східної Європи уже деякий час намагаються об'єднатися та здобути ширшу підтримку. Вони (як і класичні ліберали) прагнуть не лише зміцнення верховенства права, більшої прозорості та хорошого управління, але й виступають за більшу соціальну справедливість та всеохоплюючу соціальну солідарність. А це теми, які залишалися в тіні упродовж останніх трьох десятиліть у багатьох країнах регіону, і які, водночас, є дуже популярними серед виборців. Опитування громадської думки свідчать про те, що на відміну від того, що твердять демагоги на кшталт Орбана, більшість людей у Центральній Європі не вважає міграцію та нібито імперіалістичний Європейський Союз найбільшими проблемами для своїх країн. Натомість такими проблемами вони вважають корумпованість можновладців, безгосподарність та погану соціальну політику.

Зі своїм обранням на посаду президента, Чапутова стала найпомітнішою представницею прогресивної політики в Центральній Європі. Як правниця та правозахисниця вона вже продемонструвала рішучість у боротьбі проти мафіозної політики. Її виборча кампанія також засвідчила здатність мобілізувати підтримку для своєї програми. Повноваження, передбачені її посадою, обмежені. Але голос Чапутової матиме серйозну вагу в Словаччині. Якщо цій президентці вдасться втілити навіть частину із її політичних та соціальних планів, нам не варто недооцінювати сигнал, який це надішле всьому регіону. Це може бути початком розвороту - відмови від політичної моделі Орбана.

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