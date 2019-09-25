Коментар: Дзвінок Трампа до Зеленського - Мюллер 2.0

Вона ще ніколи не була настільки чіткою у формулюваннях: президент Трамп порушив конституцію Сполучених Штатів, стверджує Ненсі Пелосі. На цей раз спікерка Палати представників упевнена в своїх словах, хоча протягом місяців попереджала, що для процедури імпічменту потрібні вагомі докази. Тепер почнеться "Мюллер 2.0": виснажлива боротьба за прерогативу тлумачення телефонної бесіди, яка має політично велетенську вибухову силу.
Великий ризик для демократів
Між тим "Мюллер 2.0" міг би стати другим шансом для демократів. Висунуте проти президента Трампа обвинувачення в зловживанні службовим становищем на цей раз не вдасться легко оспорити та спростувати за допомогою звичної риторики "полювання на відьом". Трамп сам зізнався журналістам, що шукав матеріал, який викриває сина його суперника Джо Байдена. А стенограма цієї телефонної розмови читається недвозначно: Трамп просив главу іноземної держави провести розслідування стосовно свого політичного супротивника - це і є зловживання службовим становищем.
Олівер Саллет, кореспондент DW у Вашингтоні
Але президент Трамп твердо наполягає на своєму баченні ситуації. На його думку, в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським не було нічого сумнівного. Він знає: досі всі обвинувачення демократів та спецпрокурора Роберта Мюллера просто відлітали від нього. Демократи вірять, що тепер ситуація може змінитися.
Зрозуміло одне: ризик для демократів є великим. Як і після оприлюднення доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, президент Трамп намагається затаврувати здобуття свідчень для процедури імпічменту як відчайдушну спробу демократів скинути його з престолу. А в мікроблозі Twitter він показує себе переконаним у перемозі: процедура імпічменту гарантує йому переобрання.
Погані для Трампа результати опитувань
Однак у реальності протокол телефонної розмови з українським президентом чітко показує, що Трамп на цей раз зайшов надто далеко. Але розслідування не лише зосередиться на цьому, але й знову винесе в публічну сферу обвинувачення, що містилися в доповіді Мюллера, наприклад, чинення перешкод правосуддю.
Хоча більшість американців на цей момент виступають проти імпічменту, зрозуміло, що Дональд Трамп уже зараз програє в соцопитуваннях у прямому порівнянні з більшістю суперників-демократів, а порівняно з Джо Байденом, який є лідером рейтингу популярності, - програє дуже помітно.
Демократи не можуть виграти процедуру імпічменту через більшість республіканців у Сенаті - судячи з усього, врешті-решт їх спіткає відчутна поразка. Але вони й не зобов'язані перемагати: імпічмент навряд чи зробить Дональда Трампа популярнішим президентом.
Так, це боротьба на виснаження. Але в довгостроковій перспективі вона піде на користь демократам. Тому що за рік до виборів саме Трамп виснажує себе дедалі сильніше - і не лише через доповідь Мюллера та телефонний дзвінок в Україну. Рецесія, що загрожує США, може вразити його саме там, де він найбільш вразливий, і надати нове звучання старому слогану виборчої кампанії демократів: "Це економіка, дурненький!"
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
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Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський