 Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.02.2019

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Україна

Коментар: Вибори в Україні - нові обличчя проти старої гвардії

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко.

Вибори в Україні

В Україні завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів у президенти. До 9 лютого Центральна виборча комісія (ЦВК) має оприлюднити остаточний список учасників президентських перегонів. У бюлетень для голосування будуть внесені прізвища понад 30 осіб. Але при всьому, здавалося б, розмаїтті вибору навряд чи хтось сьогодні зможе назвати ім'я нового президента України. Поки претенденти рухаються "ніздря в ніздрю". А це означає, що шанси стати главою держави будуть, як мінімум, у декількох кандидатів.

Шоумен Зеленський як нове обличчя української політики

Останній рік соціологи фіксували великий запит українців на нові обличчя для участі в президентських виборах 2019 року. Більше 60 відсотків опитаних виборців переконані, що Україні необхідні нові політичні лідери. Люди, очевидно, втомилися від тих, які вже по 10-20 років перебувають в українській політиці.

Саме тому українці, як свідчать соціологічні дані, готові віддати президентство шоумену Володимиру Зеленському. Він виявився тим новим обличчям у списку претендентів на пост глави держави, яке може розраховувати на перемогу.

Почасти так воно і є. Посудіть самі: про своє бажання взяти участь в нинішніх президентських виборах заявила Юлія Тимошенко, яка двічі була прем'єр-міністеркою і двічі балотувалася в президенти. Петро Порошенко - двічі був міністром, секретарем РНБО, останні п'ять років - президент України. Анатолій Гриценко - колишній міністр оборони, двічі брав участь в президентських виборах, не раз був народним депутатом. Рекордсменом серед потенційних учасників президентських перегонів є 75-річний Олександр Мороз, який двічі був спікером парламенту і п'ять (!) разів балотувався в президенти.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

На цьому тлі Зеленський, справді, нове обличчя. Навряд чи художній керівник "Студії Квартал-95" серйозно ставиться до перспективи очолити країну. Так, він популярний в Україні, у нього 100-процентна упізнаванність. Так, відомий комік зіграв у серіалі роль простого вчителя Василя Голобородька, який волею долі став президентом країни. Так, Зеленський має досвід ведення бізнесу в Україні. Але він не має політичного досвіду, він не "пиляв" бюджетні кошти й не помічений в сумнівних владних зв'язках. Можливо, саме це і приваблює в ньому українців.

Хто має намір боротися за президентську посаду в Україні

Більшість ймовірних учасників нинішньої виборчої кампанії - представники так званого "помаранчевого" табору на чолі з Віктором Ющенком, сформованого ще в далекому 2004 році. Тоді Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Анатолій Гриценко, Ігор Смешко, Роман Безсмертний протистояли Віктору Януковичу і його команді. Тепер ці колишні соратники - конкуренти в боротьбі за пост глави держави. І це радше - протистояння особистостей, а не стратегій, які вони представляють.

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Чим ближче до виборів, тим більше кандидатів і тим складніше визначитися, кому ж саме віддати свій голос. Громадські організації та медіа створили низку платформ, які можуть допомогти виборцю в Україні зорієнтуватись. (30.01.2019)

Петро Порошенко заявив, що боротиметься за посаду президента. Його соратники вважають, що він зможе протистояти "колективному Путіну". Однак цей сценарій слабкий, вважає Сергій Руденко. (30.01.2019)

Передвиборча президентська кампанія розпочнеться 31 грудня та триватиме 90 днів. Висунення кандидатів дозволяється до 3 лютого 2019 року. (27.12.2018)

В останній день документи для реєстрації кандидатами в президенти України принесли до ЦВК чинний глава держави Петро Порошенко та журналіст Дмитро Гнап. Документи Надії Савченко принесла її сестра. (04.02.2019)

Цілком очевидно, що колишні "помаранчеві", які беруть участь в президентських виборах-2019 мають більш-менш схоже уявлення про майбутнє країни. Вони вважають, що Україна має стати членом НАТО й ЄС. Що українська держава мусить повернути собі окупований Донбас і анексований Крим. Що країні необхідна деолігархізація й ефективна боротьба з корупцією. Іншими словами, в риториці колишніх соратників істотних протиріч немає. Хоча команда того ж Петра Порошенка вже встигла заявити: хто проти їхнього шефа, той - за Путіна. Така категоричність, певна річ, здивувала колишніх соратників Петра Олексійовича.

За яким принципом в 2019 році українці будуть обирати нового главу держави сказати поки важко. Але вже напевно - не за передвиборчими програмами. Очевидно, саме тому не спостерігається боротьби кандидатських стратегій. Що чекає Донбас, Крим? Якою буде українська економіка в найближчі 5 років? Немає і розуміння того, чи готові нинішні конкуренти закопати "сокиру війни" після обрання нового президента і об'єднатися задля побудови сильної держави. Це означає, що на даному етапі боротьби ті, хто бажають посісти президентське крісло, ставлять особисті амбіції та образи вище державних інтересів.

Хто може перешкодити Порошенку й Тимошенко

Якщо вірити даним соціологів, очікуваної боротьби за першість на виборах між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком, може і не бути. Хоча вони, напевно, є ідеальними політичними спаринг-партнерами, враховуючи їхній 15-річний досвід протистояння. Очевидно, Порошенко і Тимошенко не проти побачити одне одного в другому турі президентських виборів. Але цьому можуть перешкодити, як мінімум, троє можливих кандидатів - Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Кожен з них може вирватися до другого туру. І, можливо, навіть не з Юлією Тимошенко або Петром Порошенком. З ким - поки велике запитання.

На відміну від попередніх виборчих кампаній в Україні, на даному етапі президентських перегонів немає явних фаворитів. З огляду на те, що близько 40 відсотків українців ще й досі в роздумах, доля майбутнього президента може вирішуватися в день виборів, 31 березня, - прямо у виборчій кабінці. Сьогодні очевидно тільки одне: другий тур президентських виборів буде. Голосування заплановане на 21 квітня, а до травня українці вже дізнаються ім'я нового президента України.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. Видав кілька книг про українських політиків. Автор щотижневої колонки на DW.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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