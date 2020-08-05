Коментар: "Вагнер" для Лукашенка і Зеленського

Володимир Зеленський попросив Олександра Лукашенка передати Україні заарештованих в Білорусі громадян Росії, яких білоруська влада і ЗМІ називають "бойовиками ПВК Вагнера". У Києві стверджують, що деякі із заарештованих воювали в Донбасі на боці сепаратистів. Президент України хоче притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Лукашенко, за словами журналіста Дмитра Гордона, який 5 серпня взяв у нього інтерв'ю, може піти назустріч Зеленському. І не тільки для того, щоб насолити Москві. Білоруський лідер в президенті України, схоже, бачить ситуативного союзника в боротьбі з Володимиром Путіним. І Зеленський, мабуть, теж не проти зіграти в політичному дуеті з Лукашенком.

Український слід у Білорусі

Практично відразу ж після того як ЗМІ Білорусі повідомили про затримання в Мінську "33-х бойовиків ПВК Вагнера", з'явилася інформація, що 13 з них воювали на сході України. У тому числі - і в батальйоні російського письменника Захара Прилепіна, який сам це публічно підтвердив. Імена тих, хто воював, занесені до української бази "Миротворець", яка містить відомості про сепаратистів і їхніх спільників.

Сергій Руденко

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що заарештовані в Мінську причетні до падіння ІЛ-76, збитого в аеропорту Луганська в 2014 році, а також були задіяні в штурмі аеропорту і боях за Дебальцеве. Загалом же українські спецслужби мають у своєму розпорядженні список із більш ніж 1500 прізвищ бійців ПВК Вагнера, які, на їхню думку, воювали на Донбасі.

Існує версія, що СБУ знала про заплановану поїздку "вагнерівців" до Мінська чи не тижнем раніше, про що і попередила білоруських колег. Українські спецслужби не виключали, що в разі провокацій у Білорусі у тих, хто буде в них задіяний, знайдуть паспорти громадян України. Що, в свою чергу, дало б привід Росії говорити про експорт Києвом війни в сусідню державу. Не дай бог у Білорусі станеться теракт чи щось подібне за участю українців з ОРДЛО, Київ опиниться у незручному становищі.

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Нині СБУ і РНБО наполягають на екстрадиції з Білорусі заарештованих там "бойовиків ПВК Вагнера". Українські прокурори готують матеріали для судового процесу. Київ чекає рішення білоруської сторони. А точніше - Олександра Лукашенка, який заявив, що заарештовані "вагнерівці" в усьому зізналися. За його словами, їх направили в Білорусь і доручили чекати вказівок. Яких саме - здогадатися не важко.

Чого хоче Лукашенко?

Зрозуміло, що перед президентськими виборами Лукашенко хоче виглядати непідконтрольним Москві лідером Білорусі. Сьогодні 33 заарештованих росіянина - ілюстрація того, як Кремль бореться з ним. Хоча, мабуть, Москва могла б знайти і більш витончені способи відсторонення Лукашенка від влади, з огляду на тісну співпрацю двох країн практично у всіх сферах життя. Якщо Путін в 2014 році зважився на анексію Криму і намагався створити на території незалежної України утворення під назвою "Новоросія", то що його може утримати від дружнього поглинання Білорусі?

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Якщо Лукашенко таки видасть заарештованих Києву, це буде означати, що він йде на пряме загострення стосунків з Путіним. Адже одна справа - звинувачувати "вагнерівців" у підготовці масових заворушень у Білорусі, і зовсім інше - видати їх Україні, де їх звинувачують у скоєнні військових злочинів на Донбасі. Різниця суттєва. Це прекрасно розуміє і Путін, який ось уже шість років торочить, що "їх там немає" - тобто на сході України. А виявляється, що "вони там є".

Власне, у Лукашенка вибір невеликий - судити "вагнерівців" в Білорусі або ж частину з них екстрадувати в Україну. Третій варіант - віддати бійців Росії, схоже, навіть не розглядається. Передача заарештованих Києву, звичайно ж, зміцнить дружбу Лукашенка і Зеленського. Разом вони навіть можуть очолити антипутінську коаліцію на теренах СНД. А чому б і ні? Питання лише в тому, як довго вона протримається.

Що отримає Зеленський?

Для Зеленського ж екстрадиція "вагнерівців" з Білорусі - хороший привід позбутися іміджу проросійського політика. Опоненти президента закидають йому бажання бути зручним для Путіна. За останній рік під Офісом президента України неодноразово відбувалися акції протесту "Ні - капітуляції!". Їхні учасники попереджали Зеленського про те, що будь-які його дії, що послаблюють позиції України на переговорах з Росією, неминуче призведуть до масових вуличних дій.

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Суд над "вагнерівцямі" в Києві може зміцнити позиції Зеленського як всередині країни, як і поза нею. Початок процесу, слід гадати, змусить Володимира Путіна по-іншому подивитися і на нинішнього українського президента, і на мінські домовленості. Якщо, звичайно, "вагнерівців", як це сталося з "беркутівцями", що розстрілювали в 2014 році Майдан, не обміняють на українців, які перебувають у в'язницях в Росії.

У будь-якому разі екстрадиція заарештованих з Білорусі - шанс для Володимира Зеленського показати, що він - справжній лідер держави, а не маріонетка в чужих руках. Продемонструвати, що для нього інтереси України - на першому місці, і довести, що закон в його країні - один для всіх.

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