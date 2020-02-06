Коли і де з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Для початку хороша новина: зроблено перший вирішальний крок на шляху до створення ефективної вакцини проти нового коронавірусу 2019 nCoV. Лікарям Китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) вдалося ізолювати новий вірус і проаналізувати його генетичну інформацію, заявив китайському інформаційному агентству Xinhua глава Інституту вірусних захворювань Сюй Веньбо.

Ще ніколи біологам не вдавалося так швидко виявити патоген, що передається людині від тварини, і повністю розшифрувати геном вірусу. Потім його зразками були заражені клітинні культури, що дозволило зрозуміти механізм проникнення вірусу в клітини людини. Результати дослідження були опубліковані у наукових медичних журналах і миттєво розійшлися світом.

Робота над створенням вакцини

Робота над створенням вакцини проти нового коронавірусу, що отримав назву 2019 nCoV, в Китаї йде повним ходом. Не відстають від своїх китайських колег і вчені у Сполучених Штатах, Австралії та інших країнах. В американському Національному інституті охорони здоров'я (NIH) була створена спеціальна дослідницька група на чолі з Ентоні С. Фаучи, керівником Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID).

У статті, що недавно з'явилася в міжнародному медичному тижневику Journal of the American Medical Association, Фаучи допускає, що основою для розробки ліків проти 2019 nCoV можуть стати вже існуючі вакцини, що використовувалися в боротьбі з двома іншими небезпечними коронарними вірусами: збудником атипової пневмонії (SARS) і MERS.

У роботі над створенням вакцини американські вчені використовують так званий платформний підхід, коли у нешкідливий вірус застуди вбудовуються елементи коронавірусу, щоб стимулювати імунну реакцію.

Коронавірус під мікроскопом

У 2003 році на хвилі епідемії SARS, Андреа Гамботто з Університету Пітсбурга і її колеги виростили три різних вакцинних віруси, які складалися з різних наборів протеїнів: спайкового (відростчастого) протеїну S1, що відповідає за утворення короноподібних шипів на поверхні коронавірусу, мембранного протеїну і нуклеокапсідного білка оригінального вірусу атипової пневмонії.

Швидка розробка вакцинних вірусів стала можливою завдяки тому, що повний геном вірусу атипової пневмонії SARS був розшифрований у рекордні терміни. Однак розробка вакцини проти атипової пневмонії в 2003 році не вийшла за межі тестування на тваринах - на момент, коли вакцина була успішно випробувана на макаках, епідемія SARS завершилася.

Висока мінливість коронавірусів як фактор ризику

Розробку вакцин проти коронавірусів ускладнює те, що вони надзвичайно мінливі. Схожа проблема виникла і при створенні ліків від SARS: лікарі побоювалися, що введення вакцини, активним інгредієнтом якої є спайковий протеїн, може навіть прискорити проникнення певних типів вірусу в організм людини.

Проте Ентоні С. Фаучи розглядає вакцини, агентами яких слугують спайковий протеїн і нуклеокапсідний білок, як потенційну основу для подальших досліджень зі створення вакцини проти 2019 nCoV.

Пошук ліків проти коронавірусу веде і компанія Novavax з Меріленда, яка раніше створила вакцину проти MERS. Працює над створенням нової вакцини і дослідницька група під керівництвом Кіта Чеппела з Університету Квінсленда в Австралії.

Об'єднавшись з вченими з Коаліції інновації у галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), вони намагаються створити біологічний препарат за допомогою іншого підходу - "молекулярного затиску".

Ця технологія полягає у модифікації білків вірусу таким чином, щоб вони набули вигляду живого вірусу. "Обманута" імунна система у цьому випадку починає виробляти антитіла, що атакують вірус, ще до його з'єднання з клітиною.

Лікарі намагаються боротися з 2019-nCoV за допомогою існуючих противірусних препаратів

Цей метод, по суті, теж є "платформним підходом", застосовуваним американськими вченими, заявив Кіт Чеппел в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. Він уже довів свою дієвість - щоправда, тільки в лабораторних умовах - при лікуванні таких небезпечних захворювань як Ебола, MERS або атипова пневмонія.

Як і у випадку з SARS, найбільша складність у тому, що вакцину потрібно створити швидко. Група вчених під керівництвом Фаучи сподівається провести клінічні випробування на людях вже за три місяці. Якщо вони виявляться успішними, випуск ліків можна буде почати не раніше червня 2020 року. Це стало б рекордом із розробки біологічного препарату. Під час епідемії атипової пневмонії з моменту секвенування генома вірусу до розробки вакцини минуло 20 місяців.

Медикаменти проти коронавірусу

Крім створення вакцини, лікарі покладають надію на ще один спосіб боротьби з коронавірусом. Йдеться про лікування противірусними препаратами. У статті для Journal of the American Medical Association Фаучи допускає, що дієвими можуть виявитися такі препарати широкого спектра як інгібітор протенази Ремдесівір, що застосовувався при лікуванні Ебола, або комбінація ритонавіру і лопінавіру - медикаментів, які використовують при лікуванні ВІЛ-інфекції.

Китайська влада вже замовили більші партії "Калетри" (торгова назва поєднання ритонавіру і лопінавіру), повідомила агентству Reuters Адель Інфанте - представниця американської фармацевтичної компанії AbbbVie.

Існує також ймовірність того, що для терапії можуть допомогти моноклональні антитіла - імунологічно активні білки, що викликають специфічну імунну відповідь з боку організму. Герберт Вірджін з американської компанії Vir-Biotechnologies заявив, що його колеги вже розробили антитіла, які довели у лабораторних дослідженнях свою ефективність проти атипової пневмонії і MERS. Виходячи з цього, Вірджін допускає, що деякі з них можуть виявитися дієвими і у боротьбі з новим коронавірусом. "Можливо, у них є потенціал і для лікування Уханьского вірусу", - каже він.

Поки що карантин - найдієвіший спосіб

Чи з'явиться нова вакцина на ринку, залежить і від подальшого розвитку ситуації зі спалахами вірусу. Поки що китайська влада використовує найбільш ефективний засіб стримування хвороби: ізоляцію пацієнтів і карантин цілих міст. Ці заходи торкнулися 43 мільйонів осіб.

Коронавірус поширюється набагато швидше, ніж збудник атипової пневмонії SARS 2002-2003 років, який також з'явився в Китаї. Однак рівень смертності вірусу 2019 nCoV на сьогодні істотно нижче, ніж при епідемії SARS.

За даними ВООЗ, 17 років тому важкий гострий респіраторний синдром, згодом названий атиповою пневмонією, був встановлений у 8437 осіб, а померло від нього 813 осіб, тобто, близько десяти відсотків. Кількість заражених пневмонією, викликаною 2019 nCoV, за інформацією ВООЗ на 6 лютого, становила 28276 осіб, а його жертвами стали 565 осіб. Іншими словами, рівень смертності перебуває на рівні двох відсотків.

Професор факультету молекулярної і клітинної біології в Університеті Лідса, вірусолог Марк Харріс вважає, що рівень смертності від коронавірусу 2019 nCoV не перевищує 0,1 відсотка. У своїй оцінці він, вочевидь, враховує велику кількість випадків захворювання з відносно легким перебігом хвороби, коли пацієнти не зверталися за допомогою до лікаря і не були враховані в офіційній статистиці.

Якщо його припущення коректні, то новий коронавірус може виявитися не більше небезпечним, ніж сезонний грип. При цьому варто відзначити, що рівень контагіозності - заразності - 2019 nCoV досі не вдається встановити: китайські лікарі припускають, що його носії можуть заразити інших людей навіть під час інкубаційного періоду, що становить 14 днів. Це пояснювало б стрімку швидкість поширення спалахів захворювання. Втім, підтвердження цій гіпотези поки немає.

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