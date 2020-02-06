 Коли і де з′явиться вакцина проти коронавірусу? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 10.02.2020

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Світ

Коли і де з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Учені в усьому світі працюють над створенням вакцини проти нового коронавірусу. Якщо дослідження виявляться успішними, її випуск почнеться влітку 2020 року. Поки що найдієвішим способом боротьби залишається карантин.

Вчені з німецького Марбурга теж працюють над створенням вакцини

Вчені з німецького Марбурга теж працюють над створенням вакцини

Для початку хороша новина: зроблено перший вирішальний крок на шляху до створення ефективної вакцини проти нового коронавірусу 2019 nCoV. Лікарям Китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) вдалося ізолювати новий вірус і проаналізувати його генетичну інформацію, заявив китайському інформаційному агентству Xinhua глава Інституту вірусних захворювань Сюй Веньбо.

Ще ніколи біологам не вдавалося так швидко виявити патоген, що передається людині від тварини, і повністю розшифрувати геном вірусу. Потім його зразками були заражені клітинні культури, що дозволило зрозуміти механізм проникнення вірусу в клітини людини. Результати дослідження були опубліковані у наукових медичних журналах і миттєво розійшлися світом.

Робота над створенням вакцини

Робота над створенням вакцини проти нового коронавірусу, що отримав назву 2019 nCoV, в Китаї йде повним ходом. Не відстають від своїх китайських колег і вчені у Сполучених Штатах, Австралії та інших країнах. В американському Національному інституті охорони здоров'я (NIH) була створена спеціальна дослідницька група на чолі з Ентоні С. Фаучи, керівником Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID).

У статті, що недавно з'явилася в міжнародному медичному тижневику Journal of the American Medical Association, Фаучи допускає, що основою для розробки ліків проти 2019 nCoV можуть стати вже існуючі вакцини, що використовувалися в боротьбі з двома іншими небезпечними коронарними вірусами: збудником атипової пневмонії (SARS) і MERS.

У роботі над створенням вакцини американські вчені використовують так званий платформний підхід, коли у нешкідливий вірус застуди вбудовуються елементи коронавірусу, щоб стимулювати імунну реакцію.

Коронавірус під мікроскопом

Коронавірус під мікроскопом

У 2003 році на хвилі епідемії SARS, Андреа Гамботто з Університету Пітсбурга і її колеги виростили три різних вакцинних віруси, які складалися з різних наборів протеїнів: спайкового (відростчастого) протеїну S1, що відповідає за утворення короноподібних шипів на поверхні коронавірусу, мембранного протеїну і нуклеокапсідного білка оригінального вірусу атипової пневмонії.

Швидка розробка вакцинних вірусів стала можливою завдяки тому, що повний геном вірусу атипової пневмонії SARS був розшифрований у рекордні терміни. Однак розробка вакцини проти атипової пневмонії в 2003 році не вийшла за межі тестування на тваринах - на момент, коли вакцина була успішно випробувана на макаках, епідемія SARS завершилася.

Висока мінливість коронавірусів як фактор ризику

Розробку вакцин проти коронавірусів ускладнює те, що вони надзвичайно мінливі. Схожа проблема виникла і при створенні ліків від SARS: лікарі побоювалися, що введення вакцини, активним інгредієнтом якої є спайковий протеїн, може навіть прискорити проникнення певних типів вірусу в організм людини.
Проте Ентоні С. Фаучи розглядає вакцини, агентами яких слугують спайковий протеїн і нуклеокапсідний білок, як потенційну основу для подальших досліджень зі створення вакцини проти 2019 nCoV.

Пошук ліків проти коронавірусу веде і компанія Novavax з Меріленда, яка раніше створила вакцину проти MERS. Працює над створенням нової вакцини і дослідницька група під керівництвом Кіта Чеппела з Університету Квінсленда в Австралії.

Об'єднавшись з вченими з Коаліції інновації у галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), вони намагаються створити біологічний препарат за допомогою іншого підходу - "молекулярного затиску".

Ця технологія полягає у модифікації білків вірусу таким чином, щоб вони набули вигляду живого вірусу. "Обманута" імунна система у цьому випадку починає виробляти антитіла, що атакують вірус, ще до його з'єднання з клітиною.

Лікарі намагаються боротися з 2019-nCoV за допомогою існуючих противірусних препаратів

Лікарі намагаються боротися з 2019-nCoV за допомогою існуючих противірусних препаратів

Цей метод, по суті, теж є "платформним підходом", застосовуваним американськими вченими, заявив Кіт Чеппел в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. Він уже довів свою дієвість - щоправда, тільки в лабораторних умовах - при лікуванні таких небезпечних захворювань як Ебола, MERS або атипова пневмонія.

Як і у випадку з SARS, найбільша складність у тому, що вакцину потрібно створити швидко. Група вчених під керівництвом Фаучи сподівається провести клінічні випробування на людях вже за три місяці. Якщо вони виявляться успішними, випуск ліків можна буде почати не раніше червня 2020 року. Це стало б рекордом із розробки біологічного препарату. Під час епідемії атипової пневмонії з моменту секвенування генома вірусу до розробки вакцини минуло 20 місяців.

Медикаменти проти коронавірусу

Крім створення вакцини, лікарі покладають надію на ще один спосіб боротьби з коронавірусом. Йдеться про лікування противірусними препаратами. У статті для Journal of the American Medical Association Фаучи допускає, що дієвими можуть виявитися такі препарати широкого спектра як інгібітор протенази Ремдесівір, що застосовувався при лікуванні Ебола, або комбінація ритонавіру і лопінавіру - медикаментів, які використовують при лікуванні ВІЛ-інфекції.

Китайська влада вже замовили більші партії "Калетри" (торгова назва поєднання ритонавіру і лопінавіру), повідомила агентству Reuters Адель Інфанте - представниця американської фармацевтичної компанії AbbbVie.

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Чи змінилося ставлення німців до осіб азіатської зовнішності з початком епідемії коронавірусу? У пошуках відповіді, ми відвідали низку азійських ресторанів та крамниць у німецькому Бонні. Репортаж DW. (06.02.2020)

На території материкового Китаю за добу підтверджено ще 73 нових летальних випадки від коронавірусу. Тим часом на круїзному лайнері, де є українці, кількість інфікованих зросла до 61. (07.02.2020)

У Китаї помер лікар, що був одним із перших, хто повідомив про небезпеку від коронавірусу. Згодом він сам ним заразився. (06.02.2020)

Існує також ймовірність того, що для терапії можуть допомогти моноклональні антитіла - імунологічно активні білки, що викликають специфічну імунну відповідь з боку організму. Герберт Вірджін з американської компанії Vir-Biotechnologies заявив, що його колеги вже розробили антитіла, які довели у лабораторних дослідженнях свою ефективність проти атипової пневмонії і MERS. Виходячи з цього, Вірджін допускає, що деякі з них можуть виявитися дієвими і у боротьбі з новим коронавірусом. "Можливо, у них є потенціал і для лікування Уханьского вірусу", - каже він.

Поки що карантин - найдієвіший спосіб

Чи з'явиться нова вакцина на ринку, залежить і від подальшого розвитку ситуації зі спалахами вірусу. Поки що китайська влада використовує найбільш ефективний засіб стримування хвороби: ізоляцію пацієнтів і карантин цілих міст. Ці заходи торкнулися 43 мільйонів осіб.
Коронавірус поширюється набагато швидше, ніж збудник атипової пневмонії SARS 2002-2003 років, який також з'явився в Китаї. Однак рівень смертності вірусу 2019 nCoV на сьогодні істотно нижче, ніж при епідемії SARS.

За даними ВООЗ, 17 років тому важкий гострий респіраторний синдром, згодом названий атиповою пневмонією, був встановлений у 8437 осіб, а померло від нього 813 осіб, тобто, близько десяти відсотків. Кількість заражених пневмонією, викликаною 2019 nCoV, за інформацією ВООЗ на 6 лютого, становила 28276 осіб, а його жертвами стали 565 осіб. Іншими словами, рівень смертності перебуває на рівні двох відсотків.

Професор факультету молекулярної і клітинної біології в Університеті Лідса, вірусолог Марк Харріс вважає, що рівень смертності від коронавірусу 2019 nCoV не перевищує 0,1 відсотка. У своїй оцінці він, вочевидь, враховує велику кількість випадків захворювання з відносно легким перебігом хвороби, коли пацієнти не зверталися за допомогою до лікаря і не були враховані в офіційній статистиці.

Якщо його припущення коректні, то новий коронавірус може виявитися не більше небезпечним, ніж сезонний грип. При цьому варто відзначити, що рівень контагіозності - заразності - 2019 nCoV досі не вдається встановити: китайські лікарі припускають, що його носії можуть заразити інших людей навіть під час інкубаційного періоду, що становить 14 днів. Це пояснювало б стрімку швидкість поширення спалахів захворювання. Втім, підтвердження цій гіпотези поки немає.

Дивитись відео 00:44

Роботи допомогають лікувати коронавірус (06.02.2020)

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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За останню добу лише в Китаї кількість хворих на коронавірус зросла на 2829 осіб, сягнувши 17205 випадків. Від вірусу за добу померло 57 осіб. Збільшення випадків захворювання спостерігається і в інших країнах.

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Докладно

Вчені з німецького Марбурга теж працюють над створенням вакцини

Коли і де з'явиться вакцина проти коронавірусу?

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