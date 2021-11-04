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Кнесет - парламент Ізраїлю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кнесет".
Кнесет - законодавчий орган Ізраїлю. До складу Кнесету входять 120 депутатів. Вони обираються на чотири роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.