Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кнесет

Кнесет - парламент Ізраїлю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кнесет".

Кнесет - законодавчий орган Ізраїлю. До складу Кнесету входять 120 депутатів. Вони обираються на чотири роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам

Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам 04.11.2021

Ізраїльський парламент після тривалої політичної кризи зумів ухвалити державний бюджет, якого не було у країні з 2018 року.
Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті

Новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог присягнув у Кнесеті 07.07.2021

Термін повноважень нового президента Ізраїлю Іцхака Герцога розпочнеться 9 липня. В Ізраїлі президент має здебільшого представницькі функції.
Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд

Ізраїль: завершення ери Нетаньяху і новий хисткий уряд 15.06.2021

У неділю Кнесет підтримав створення нового уряду на чолі з Нафталі Беннеттом, хоч і незначною перевагою голосів. Це означає завершення ери Біньяміна Нетаньяху, але нова урядова коаліція далеко не монолітна.
Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію

Кінець ери Нетаньяху: парламент Ізраїлю підтримав нову коаліцію 13.06.2021

Парламент Ізраїлю підтримав створення нової урядової коаліції без участі партії Біньяміна Нетаньяху. Утім, останній обіцяв повернутися.

В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху

В Ізраїлі Кнесет голосує про довіру уряду без Біньяміна Нетаньяху 13.06.2021

У разі позитивного результату закінчиться 12-річний період правління Біньяміна Нетаньяху. У разі негативного - Ізраїль очікують п'яті парламентські вибори за два роки.
Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога

Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога 02.06.2021

Кнесет Ізраїлю обрав новим президентом країни Іцхака Герцога. Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції.
Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію

Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію 05.05.2021

Лідер партії-переможниці виборів у Ізраїлі Біньямін Нетаньяху не знайшов партнерів для формування правлячої коаліції. Незабаром на країну можуть чекати нові вибори, припускають оглядачі.
Лікуд Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

"Лікуд" Біньяміна Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі 24.03.2021

Партія Нетаньяху "Лікуд" перемагає, згідно з попередніми даними, і може отримати чверть місць у Кнесеті.
У Ізраїлі відбуваються четверті поспіль дострокові вибори

У Ізраїлі відбуваються четверті поспіль дострокові вибори 23.03.2021

У вівторок в Ізраїлі проводять четверті за останні два роки позачергові парламентські вибори. Спостерігачі не виключають, що результати призведуть до п'ятої спроби.
В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки

В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки 23.12.2020

В Ізраїлі відбудуться позачергові вибори до праламенту. Вони пройдуть на тлі масового незадоволення ізраїльтян боротьбою Біньяміна Нетаньяху з коронавірусом в країні та суду у справі щодо звинувачень його у корупції.
Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск

Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск 02.12.2020

Депутати Кнесету проголосували за попередню пропозицію саморозпуску. Питання може бути остаточно проголосоване вже наступного тижня.

У Єрусалимі розпочався судовий процес над Біньяміном Нетаньяху

У Єрусалимі розпочався судовий процес над Біньяміном Нетаньяху 24.05.2020

70-річний політик обвинувачується в корупції та нецільовій розтраті коштів. Сам Біньямін Нетаньяху називає судовий процес над ним політичним, а обвинувачення - сфабрикованими.
Кнесет підтримав коаліційний уряд Нетаньяху-Ганца

Кнесет підтримав коаліційний уряд Нетаньяху-Ганца 17.05.2020

Більшість членів Кнесету підтримала своїми голосами коаліційний уряд, утворений партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Це поклало край півторарічній політичній кризі.
Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю

Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю 07.05.2020

Кнесет підтримав формування нового кабінету партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Уряд має скласти присягу наступного тижня. Ізраїль зможе вийти з політичного глухого кута.
В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду

В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду 12.04.2020

Якщо до 14 квітня лідер опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц не сформує уряд, подовження йому мандата на формування уряду не буде, застеріг президент Ізраїлю Реувен Рівлін.
Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз

Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз 02.03.2020

Оприлюднені після закриття виборчих дільниць прогнози свідчать про незначну перемогу на виборах до Кнесету партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху. Вона матиме 36-37 місць у Кнесеті.
Інші статті