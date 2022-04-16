Кличко: Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва є загиблий

Внаслідок ракетного удару в Дарницькому районі Києва, завданого російськими окупантами зранку у суботу, 16 квітня, загинула одна людина, кілька постраждалих шпиталізували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог - підступний і безжальний", - зауважив Кличко.

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Раніше він повідомив, що внаслідок обстрілів "вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста". Кличко також закликав киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях.

Зранку у суботу агенція AFP повідомляла, що ракетний обстріл у Києві було завдано по заводу, який виробляє озброєння, зокрема танки. У міноборони РФ натомість заявили, що "високоточною зброєю великої дальності повітряного базування" було знищено виробничі корпуси бронетанкового заводу в Києві.

Як повідомлялося, напередодні у міноборони РФ заявили, що Росія нарощуватиме удари по об'єктах у Києві у відповідь на "атаки та диверсії" України на російській території.

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