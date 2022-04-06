 Київ відхилив офіційний візит президента ФРН Штайнмаєра | NRS-Import | DW | 12.04.2022

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NRS-Import

Київ відхилив офіційний візит президента ФРН Штайнмаєра

Як повідомив Штайнмаєр, він хотів прибути до Києва з офіційним візитом, але українська сторона назвала візит "небажаним".

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier) до Києва, назвавши візит "небажаним", повідомив німецький лідер під час перебування у Варшаві у вівторок, 12 квітня.

За словами Штайнмаєра, він збирався прибути до української столиці разом з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії для демонстрації "спільної європейської солідарності з Україною", втім цього не захотіли в Києві.

Напередодні видання Bild писало про відмову президента України Володимира Зеленського прийняти президента ФРН нібито через його тісні зв'язки з Росією у минулому. Коментарів з боку української влади з цього приводу поки не було.

Критика у бік Штайнмаєра

Штайнмаєр останнім часом неодноразово піддавався критиці за зв'язки з Росією та провідну роль, яку він відіграв як колишній міністр закордонних справ у покращенні відносин з президентом Росії Володимиром Путіним. "Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - заявляв посол України в ФРН Андрій Мельник.

Нещодавно лідер Німеччини вперше офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва "Північного потоку-2". За словами Штайнмайєра, він не міг собі уявити, що Володимир Путін через "імперське божевілля, що охопило його, піде на повний економічний, політичний і моральний занепад своєї країни". Він також визнав, що підтримувана ним політика балансування не мала успіху і заявив, що нормалізація відносин із РФ неможлива, доки президентом цієї країни є Володимир Путін.

Крім того, після оприлюднення кадрів воєнних злочинів у Бучі, Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а також всіх до цього причетних.

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