Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КМІС".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) було створено 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Нині КМІС є приватною компанією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ

КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ 15.02.2022

За результатами соціологічного опитування, готовність українців чинити опір збройній інтервенції РФ зросла з грудня на сім відсотків до 57. Взяти до рук зброю готові 37 відсотків опитаних.
Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи

Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи 03.02.2022

За даними міжнародного опитування Gallup, українці входять до десяти найнещасніших націй серед 44 країн, де проводилось соціологічне дослідження.

Сприйняття українцями загрози вторгнення з боку РФ. Що говорить соціологія?

Сприйняття українцями загрози вторгнення з боку РФ. Що говорить соціологія? 26.01.2022

Київський міжнародний інститут соціології опитав українців щодо того, як вони сприймають скупчення російських військ на кордоні з Україною. DW про результати опитування.
Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ

Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ 26.01.2022

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери, звичайні люди і церква. Про це свідчить опитування КМІС.
Вперше за 12 років протестувати готові менше третини українців - опитування

Вперше за 12 років протестувати готові менше третини українців - опитування 13.01.2022

Дві треті українців не готові брати участь в будь-яких акціях протесту, свідчить соціологічне опитування КМІС. Це найвищий показник з 2009 року.
Понад половина українців не схвалює дії Зеленського

Понад половина українців не схвалює дії Зеленського 20.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Порошенко і Тимошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б шість політичних партій, якби парламентські вибори провели у середині грудня.
Більшість українців проти другого строку Зеленського - опитування

Більшість українців проти другого строку Зеленського - опитування 01.12.2021

Понад 58 відсотків опитаних проти того, щоби Зеленський балотувався на другий президентський строк, свідчить опитування КМІС.

Європейська солідарність випередила Слугу народу в рейтингу партій - КМІС

"Європейська солідарність" випередила "Слугу народу" в рейтингу партій - КМІС 21.10.2021

Опозиційна "Європейська солідарність" вперше з мінімальним відривом обігнала владну "Слугу народу" в партійному рейтингу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування

Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування 20.10.2021

Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткового пункту. 
77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування 20.10.2021

Понад три чверті українців вважають неприйнятним, щоб найвищі посадові особи володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.
Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування 06.07.2021

73 відсотків опитаних українців визнали, що є православними, з них 58 відсотків відповіли, що відносять себе до ПЦУ, свідчить дослідження КМІС.

Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування

Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування 12.02.2021

Більше трьох чвертей українців не задоволені тим, як уряд бореться з поширенням коронавірусу. Це найгірший показник у світі, свідчить глобальне дослідження Міжнародної асоціації Gallup.

Рейтинг Опозиційної платформи - За життя просів - опитування КМІС

Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" просів - опитування КМІС 11.02.2021

Соціологи одним з можливих факторів зниження рейтингу ОПЗЖ називають рішення РНБО щодо заборони трансляції трьох телеканалів.
Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською

Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською 03.02.2021

Норму про використання української мови в сфері обслуговування підтримують понад 60 відсотків жителів України, свідчать дані опитування.
Українці вважають Зеленського як політиком року, так і невдахою

Українці вважають Зеленського як політиком року, так і невдахою 21.12.2020

Президента України Володимира Зеленського опитані соціологами громадяни назвали як "політиком року", так і "невдахою".

Інші статті