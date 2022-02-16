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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КМІС".
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) було створено 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Нині КМІС є приватною компанією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткового пункту.