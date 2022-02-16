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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) було створено 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Нині КМІС є приватною компанією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.