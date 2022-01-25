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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "канабіс".
Канабіс - латинська назва конопель. Термін "канабіс" використовується також для позначення наркотичних речовин, які виготовляються з конопель, а саме - марихуани та гашишу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дедалі більше країн легалізують медичне застосування конопель. Вирощування канабісу стає перспективним і прибутковим бізнесом. Це доводить, зокрема, підприємство у Південно-Африканській Республіці, яке щомісяця виробляє до 100 кілограмів борошна з канабісу для виробництва ліків.
Один за одним європейські уряди легалізують вживання марихуани як знеболювального препарату. Вирощування медичних конопель може стати дуже вигідним бізнесом, але вимагає чималих затрат. Одними з перших відкрили для себе цю сферу фермери в Данії.