ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії

Під час пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління з наркотиків і злочинності ООН. Фахівці також говорять про більше дешевого кокаїну в Європі.