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Канабіс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "канабіс".

Канабіс - латинська назва конопель. Термін "канабіс" використовується також для позначення наркотичних речовин, які виготовляються з конопель, а саме - марихуани та гашишу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Легалізація марихуани - переваги та ризики

Легалізація марихуани - переваги та ризики 25.01.2022

Відмінний секс та захист від COVID-19 - з одного боку. Проблеми з концентрацією уваги та шкода здоров'ю в довгостроковій перспективі - з іншого. Останні дані науковців про наслідки вживання канабісу - в огляді DW.
Коментар: Настав час легалізувати канабіс

Коментар: Настав час легалізувати канабіс 23.11.2021

У Німеччині, імовірно, невдовзі дозволять курити канабіс. Очікуване від нового уряду рішення було би неабияким кроком вперед, геть від шкідливої ідеології  - назустріч суспільним реаліям, вважає Маттіас фон Гайн.
Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб

Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб 23.10.2021

У Люксембурзі планують легалізувати вирощування канабісу для власних потреб. Це є частиною урядової програми у боротьбі з наркотичною злочинністю. Вживання марихуани у громадських місцях залишатиметься під забороною.

Легальний бізнес з виробництва медичного канабісу (29.09.2021) 29.09.2021

Дедалі більше країн легалізують медичне застосування конопель. Вирощування канабісу стає перспективним і прибутковим бізнесом. Це доводить, зокрема, підприємство у Південно-Африканській Республіці, яке щомісяця виробляє до 100 кілограмів борошна з канабісу для виробництва ліків.
Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти?

Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти? 02.08.2021

Майже дві третини правопорушень, пов'язаних з наркотиками, в Німеччині припадає на канабіс. В низці країн його натомість не вважають настільки шкідливим, аби забороняти.
Канабіс: відтепер і Made in Germany

Канабіс: відтепер і "Made in Germany" 14.07.2021

Вперше у Німеччині бізнес отримав змогу вирощувати в країні канабіс та продавати продукти з нього у аптеках. Найближчими роками з цією метою планують виростити тонни конопель.
Битва за канабіс: як у Верховній Раді провалили легалізацію лікарських конопель

Битва за канабіс: як у Верховній Раді провалили легалізацію лікарських конопель 14.07.2021

Верховна Рада відмовилася легалізувати в Україні медичний канабіс. Законопроєкт відправили авторам на доопрацювання. Але цьому передувала гаряча емоційна дискусія.
Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс

Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс 13.07.2021

За ухвалення за основу законопроєкту про легалізацію медичного канабісу проголосували 184 депутати за мінімально необхідних 226.
У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках

У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках 08.07.2021

Німецькі аптеки мають право продавати медичну коноплю з 2017 року. Однак якщо до цього часу рослину імпортували, то тепер держава організувала торгівлю канабісом, який виростили у Німеччині.
Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині

Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині 28.06.2021

Легалізація використання марихуани в особистих і медичних цілях, а також декриміналізація споживання легких наркотиків будуть темами під час формування майбутнього уряду Німеччини, вважають експерти.
ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії

ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії 24.06.2021

Під час пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління з наркотиків і злочинності ООН. Фахівці також говорять про більше дешевого кокаїну в Європі.
У Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс

У Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс 21.04.2021

За безкоштовними самокрутками з канабісом у Нью-Йорку і Вашингтоні вишикувались довжелезні черги тих, хто отримав щеплення від коронавірусу.
В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу

В Україні легалізували окремі препарати на основі медичного канабісу 09.04.2021

Постановою Кабміну в Україні легалізовано кілька препаратів на основі медичного канабісу. Представники благодійних організацій критикують документ.
Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії? 23.03.2021

Мексика легалізує споживання марихуани - почасти для того, щоб приборкати розгул наркозлочинності в країні. Та чи подіє такий підхід?
Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео) 12.01.2021

Хоча марихуану в багатьох країнах вважають злом, у Європі ставлення поволі переглядають. До країн, що легалізували медичний канабіс, належить Данія. Дивіться, як місцеві фермери вирощують марихуану.

Медична марихуана: фермери з Данії вирощують канабіс як нетрадиційні ліки від болю (12.01.2021) 12.01.2021

Один за одним європейські уряди легалізують вживання марихуани як знеболювального препарату. Вирощування медичних конопель може стати дуже вигідним бізнесом, але вимагає чималих затрат. Одними з перших відкрили для себе цю сферу фермери в Данії.

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