Зовнішньополітичні позиції можливих наступників Меркель

Після оголошення канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) рішення піти з посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яку вона беззмінно обіймала 18 років, уже понад десятеро осіб вирішили кандидувати на цей пост. Вибори відбудуться на з'їзді партії на початку грудня цього року. Традиційно голова ХДС на наступних виборах очолює виборчий список партії, а тому й претендує на посаду канцлера Німеччини. Троє з нині відомих кандидатів мають реальні шанси бути обраними головою ХДС: Аннеґрет Крамп-Каренбауер, Фрідріх Мерц та Єнс Шпан. DW з'ясувала їхні позиції у найважливіших зовнішньополітичних питаннях.

Ставлення до Росії та президента Путіна

Одна з основних претендентів на посаду голови ХДС, нинішня генеральна секретарка партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) досі особливо не відзначалась зовнішньополітичними заявами. І її ставлення до Росії та позиція відносно санкцій ЄС щодо РФ - не виключення. Зрозуміло, що вона не залишалась осторонь під час обговорення у партії та безпосередньо з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель теми РФ та її президента Володимира Путіна. Тому те все, що Крамп-Карренбауер досі й говорила відносно Росії, було повторенням позиції канцлерки. Як зазначають оглядачі, у майбутньому вона з застереженням ставитиметься до Путіна через анексію Росією українського Криму та агресію РФ в Україні, як це робила Меркель. Передбачається, що загалом до теми Росії вона підходитиме як Меркель.

"Демократії Заходу є найголовнішими союзниками Німеччини", - такими словами розпочав свій виступ-презентацію перед журналістами в Берліні ще один кандидат на посаду глави ХДС, екс-очільник фракції консерваторів у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Це цілком можна трактувати і так, що розташована на сході квазідемократична Росія має у цілому другорядне значення. Пріоритети Мерца, таким чином, зрозумілі. Як прихильник озброєння і друг НАТО він розглядає Росію як природного стратегічного супротивника, однак при цьому він також і дещо розуміє Путіна. Так, Мерц вважає Путіна справді серйозним ризиком для Заходу, але й зазначає, що Захід недостатньо зважав на чутливі для Росії аргументи.

Схожих думок дотримується і нинішній міністр охорони здоров'я ФРНЄнс Шпан (Jens Spahn). Він також виступає із західних, критичних щодо РФ, позицій, однак при цьому висловлюється жорсткіше за Мерца: "Подивіться на Росію або на ісламістський тероризм. У нашому регіоні стає небезпечніше". Він неодноразово закидав фракціям Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Лівим у Бундестазі прихильність до Путіна, однак при цьому не говорив, як же, на його думку, мають складатись відносини з Москвою.

Ставлення до США і президента Трампа

Крамп-Карренбауер досі не особливо відзначилася і заявами щодо США. Як уродженка західнонімецького регіону Заарланд деякою мірою вона є природженою експерткою щодо Франції, однак її експертизі щодо Америки ще є куди рости. Раніше у статусі генеральної секретарки ХДС вона вже відвідувала США, виступала на щорічній зустрічі американських губернаторів та побувала на американському заводі BMW. це були перші кроки, які досі не отримали продовження. В американських ЗМІ її називали "міні-Меркель", і як делікатна, розсудлива жінка вона навряд чи стане подругою президенту США Дональдові Трампу.

Як голова дружньої до США організації "Атлантичний міст" Фрідріх Мерц має дуже міцні контакти з Північною Америкою і в цілому позитивні відносини зі США. Для нього трансатлантичне партнерство є однією з найважливіших основ німецької зовнішньої політики. Однак запровадження Трампом штрафних тарифів щодо ЄС для Мерца є неприйнятним. Як фахівець-економіст і бізнесмен Мерц виступає проти будь-яких штучних торговельних обмежень.

Єнс Шпан чудово прижився би серед героїв адміністрації Трампа. "Трампісти" вже давно звернули увагу на молодого і амбітного опонента Меркель. Політик, що здобув собі імідж бунтаря, був одним із перших, хто зустрівся з новим послом США у ФРН Річардом Ґренеллом. А цей дипломат скандально уславився тим, що відразу, як приїхав до Берліна, оголосив, що хоче активно втручатись у європейські справи і посилювати у Європі "інших консерваторів, інших лідерів".

Дещо згодом Шпана приймав у Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Такої честі не надавали досі жодному німецькому міністру з питань охорони здоров'я. Для Трампа і Ко Шпан на чолі ХДС був би лише першим кроком до здійснення мрії - побачити Шпана канцлером ФРН.

Ставлення до політики Меркель щодо біженців

Оскільки внутрішньополітичні позиції Меркель сильно похитнулись внаслідок реалізації її нинішньої політики щодо біженців, ця тема є лакмусовим папірцем і для її наступників на посаді голови ХДС.

Дивитись відео 00:54 Now live 00:54 хв Поділитись Голова Бундестагу про "поранену" сильну Меркель (30.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/37Nfu Голова Бундестагу про "поранену" сильну Меркель (30.10.2018)

Цілковито дотримується лінії Меркель у питанні біженців Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Вона поділяє християнсько-гуманітарний підхід Меркель до інтеграції біженців. І навіть привернула до себе увагу власною ідеєю - запровадити рік цивільної служби і для біженців. Однак за неї Крамп-Карренбауер наразилася на чималу критику. Своїм висловом "у політиці щодо біженців виникла суперечність, наслідки якої відчуваються до цього часу", вона саме влучила у серце чвар усередині ХДС/ХСС. Як відомо, сесринська партія ХДС - Християнсько-соціальний союз - дуже критично ставилась і ставиться до політики Меркель щодо біженців.

Фрідріх Мерц не є вираженим противником міграційної політики Меркель. Притік мігрантів з 2015 року спав і залишається на відносно низькому рівні, тож Мерц не бачить у цьому питанні великих проблем. Однак він застерігає від "страхів щодо засилля іноземців" у німецькому суспільстві, а також від поширення злочинності, яка "точково, але не структурно" є підставою для занепокоєння. Німецьким правопопулістам у політиці, які уже присутні в усіх парламентах федеральних земель та у Бундестазі він закидає штучне перебільшення у сприйнятті цих страхів.

Інакше поводить себе Єнс Шпан. Він не втомлюється критикувати канцлерку, серед іншого за її спробу якомога менше згадувати політику щодо біженців під час її передвиборної кампанії. Газеті BILD він заявив: "Благодушне прохання просто більше не говорити про вересень 2015-го (на цей час припав пік кризи біженців - Ред.) веде в нікуди. Наша країна зазнає подальшої щорічної хаотичної, переважно чоловічої імміграції до великих міст". За його словами, політика щодо біженців і надалі є найважливішою причиною втрати довіри до ХДС. Настільки гучно і чітко про це у ХДС не говорить ніхто інший. Якщо Шпан очолить ХДС, Меркель як канцлерці доведеться нелегко.