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Самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук".
"Бук" є сімейством самохідних зенітно-ракетних комплексів. Призначення - враження маневрених аеродинамічних цілей на малих та середніх висотах. Виробництво "Буків" було розпочато в СРСР в 1970-х роках. Нині ці зенітно-ракетні комплекси виробляються в Росії.
Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
У суді в Нідерландах представлено докази того, що літак рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок вибуху від влучання ракети "Бук". За словами судді, немає нічого, що вказувало б на інший сценарій розвитку трагічних подій у небі над Донбасом.