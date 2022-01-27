Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зенітно-ракетний комплекс "Бук"

Самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук".

"Бук" є сімейством самохідних зенітно-ракетних комплексів. Призначення - враження маневрених аеродинамічних цілей на малих та середніх висотах. Виробництво "Буків" було розпочато в СРСР в 1970-х роках. Нині ці зенітно-ракетні комплекси виробляються в Росії.

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії 27.01.2022

ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.
Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених

Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених 22.12.2021

Прокуратура Нідерландів завершила оголошення обвинувального висновку у справі збитого "Боїнга-777" "Малайзійських авіаліній". У засіданні оголошено перерву до 7 березня.
Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв

Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв 22.12.2021

Кожному близькому родичу жертв збитого малайзійського "Боїнга" у небі над Донбасом має бути виплачено по 40 тисяч євро, заявила генпрокурорка Нідерландів.
MH17: Голландські прокурори вважають, що Бук мав уразити український літак

MH17: Голландські прокурори вважають, що "Бук" мав уразити український літак 20.12.2021

На думку нідерландської сторони обвинувачення, "Буком", яким збили пасажирський літак MH17, мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.
MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка

MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка 08.12.2021

Мін'юст Росії відмовив нідерландському суду в опитуванні Сергія Мучкаєва, командира бригади ЗС РФ, на озброєнні якої знаходився "Бук", яким збили літак. Четверо обвинувачених знову не прийшли на засідання.
ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео) 09.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони 09.09.2021

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має створити власну систему протиракетної оборони. Однак експерти закликають дивитися на оборонні потреби реалістично.

Протиракетна оборона: коли буде українська ПРО і якою буде участь США (08.09.2021) 08.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?

Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновилися слухання у справі про збитий над Донбасом "боїнг" MH17. Це найемоційніша частина процесу, адже виступають родичі жертв авіакатастрофи. Ось як звернулася до росіян одна з родичів загиблих.
Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку 06.09.2021

Через сім років після катастрофи Boeing над Донбасом Гаазький суд розглядає по суті справу проти трьох росіян і українця. Настав емоційний день у процесі - виступи родичів загиблих.

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17 02.09.2021

За даними слідчих, саме з Курська відправили ЗРК "Бук", який збив малайзійський літак. Слідчі попросили жителів міста надати будь-які фото- і відеоматеріали, що стосуються справи.
Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою

Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою 17.07.2021

У сьому річницю катастрофи рейсу MH17 міністри держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи наголосили на важливості встановлення правди щодо обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.
Сліди на місці запуску ракети і відео з Буком: нові факти про збитий MH17

Сліди на місці запуску ракети і відео з "Буком": нові факти про збитий MH17 18.06.2021

На судовому процесі у Нідерландах прокуратура оприлюднила додаткові дані про малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом у 2014 році. Подробиці - в матеріалі DW.
Сушка вальнула Боїнг: перші фейки і перші години після аварії MH17

"Сушка" вальнула "Боїнг": перші фейки і перші години після аварії MH17 11.06.2021

В окружному суді Гааги вивчили переговори сепаратистів до і після удару по Boeing-777, а також шлях ЗРК "Бук" назад в РФ.

Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021) 09.06.2021

У суді в Нідерландах представлено докази того, що літак рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок вибуху від влучання ракети "Бук". За словами судді, немає нічого, що вказувало б на інший сценарій розвитку трагічних подій у небі над Донбасом.

Інші статті