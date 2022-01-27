Зенітно-ракетний комплекс "Бук"

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?