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ЗСУ знищили РЛС російського "Бук-М3" на Запоріжжі - Генштаб

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Уражений зентіний ракетний комплекс знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомили у Генштабі ЗСУ. Також у ГШ підтвердили удар по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ.

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В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони уразили нафтобазу в РФ та знищили радіолокаційну станцію російського ЗРК "Бук-М3" (фото з архіву)Фото: Diego Herrera Carcedo/picture alliance

Сили оборони України знищили радіолокаційну станцію  (РЛС) російського зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3", який знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) у п'ятницю, 29 листопада, в дописі у Facebook.

"В рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні-

Як вказали у Генштабі, операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

У ГШ ЗСУ підтвердили удар по російській нафтобазі "Атлас"

Також у Генштабі підвердили, що Сили оборони у ніч на 29 листопада  завдали удару по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ. Після удару, за даними ГШ, було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", - наголосили у Генштабі. Там додали, що ця нафтобаза влітку вже зазнала удару українських сил.

Нагадаємо, що зранку 29 листопада місцева влада Ростовської області повідомила про те, що в регіоні триває ліквідація масштабної пожежі на промисловому об'єкті. До того в.о. очільника цього російського регіону стверджував про "знищення 30 українських безпілотників" там. Російські пабліки тоді уточнювали, що зайнялася нафтобаза "Атлас", яку українські дрони вже атакували у серпні. 

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