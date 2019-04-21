Зеленський і Порошенко проголосували на виборах

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко проголосували в другому турі президентських виборів. У неділю, 21 квітня, шоумен Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю в Києві разом із дружиною.

"Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України ... ми об'єднали Україну", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Зеленський також пообіцяв журналістам, що після оголошення результатів проведе брифінг.

Згодом проголосував також і чинний президент України Петро Порошенко. Він так само прибув на виборчу дільницю в Києві разом із родиною. "Я пишаюся тим, як у цьому році організовані вибори - у нас вільне волевиявлення громадян і захищена демократична традиція. Саме це характеризує Україну як європейську державу", - сказав він після свого голосування. У своєму Twitter Порошенко написав, що "не важливе прізвище того, хто буде обраний, надзвичайно важливі для нас стратегія і шлях, яким нація і держава продовжить рухатися".

Президент України Петро Порошенко після голосування

Як повідомлялося, виборчі дільниці відкрилися о 8:00 годині і працюватимуть до 20:00.

Нагадаємо, 7 квітня ЦВК України оголосив остаточні результати першого туру президентських виборів. За Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців. Петро Порошенко отримав підтримку 15,95 відсотка підтримки.

Офіційні результати другого туру, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави має відбутися до 31 травня.