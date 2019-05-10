 Зеленський розповість про призначення на посади після інавгурації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Зеленський розповість про призначення на посади після інавгурації

Володимир Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації. Раніше - "некоректно", заявив спікер команди новообраного президента Дмитро Разумков.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Спікер команди новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації. Про це він сказав у понеділок, 14 травня, в ефірі телеканалу ICTV.

"Я думаю, що це станеться після інавгурації. Це буде правильно з урахуванням того, що при призначенні на ці посади багато буде залежати не від Зеленського, а від Ради. Ми будемо сподіватися, що Рада буде готова підтримати ті ініціативи, які будуть озвучені Володимиром Олександровичем", - сказав він.

За словами Разумкова, називати кандидатури на посади голови Служби безпеки, міністра оборони, міністра закордонних справ, не знаючи дати інавгурації, і не розуміючи, коли вони зможуть приступити до обов'язків, некоректно, в тому числі з погляду національної безпеки. "Якщо ми говоримо про голову Генерального штабу, я думаю, що це пряме призначення Президента відбудеться після інавгурації, точно так, як керівник Служби зовнішньої розвідки і низка інших призначень, які є прямою прерогативою Президента і не мають узгоджуватися з парламентом. З іншого боку, спочатку треба буде відправити у відставку діючих чиновників", - додав він.

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Як під час виборчої кампанії, так і після президентських виборів головними спікерами від імені Зеленського є члени його команди, зокрема Разумков. Що стосується самого Зеленського, то основним каналом комунікації обраного президента є переважно його сторінка в соціальній мережі Facebook. Там він розмістив письмове привітаня з Днем матері, згадав про свого дідуся у День перемоги над нацизмом, написав пост до Дня пам'яті та примирення, звернувся до представників бізнесу і запросив їх на зустрічі без зазначення дати та місця тощо.

З 21 квітня Зеленський також виклав на сторінці в Facebook п'ять відеороликів. Зокрема, останнім 10 травня опубліковане записане наперед відеозвернення до народних депутатів щодо визначення дати інавгурації.

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