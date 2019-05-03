Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано

Новообраний президент України Володимир Зеленський воліє поки не торкатися теми можливого розпуску парламенту. Про це Зеленський розповів у суботу, 4 травня, журналістам після зустрічі з представниками фракцій парламенту, де обговорювалося питання призначення дати майбутньої інавгурації президента.

"Ще рано про це (розпуск парламенту. - Ред.) говорити. Ще поки немає повноважень. Як тільки вони будуть, ви про це дізнаєтеся", - повідомив Зеленський, якого цитує інформагенція "Українські новини".

На зустрічі з керівниками фракцій парламенту Зеленський запропонував призначити його інавгурацію на пост президента 19 травня. Цю пропозицію фракції ще мають обговорити. Остаточне рішення щодо цього ухвалять на засіданні 14 травня.

"Дату (інавгурації. - Ред.) ми, напевно, зможемо з вами зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради. Вони будуть голосувати за нашу дату, а ми подивимося", - сказав Зеленський.

Саме дата 19 травня уможливить, згідно з прописаними в українському законодавстві термінами, порушити питання про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів до Верховної Ради.

Згодом співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар повідомив журналістам, що представники парламентської фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" не брали участі у зустрічі Зеленського з фракціями.

Як повідомлялося, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про проведення 19 травня 2019 року урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила, що в другому турі виборів Володимир Зеленський набрав 73,22 відсотка голосів виборців та обраний на посаду президента України.

3 травня результати виборів президента України офіційно опубліковано в друкованому парламентському виданні "Голос України".

Згідно з українським законодавством, проведення інавгурації має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів президентських виборів.