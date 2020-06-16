Зеленський пригрозив Тегерану позовами в міжнародні суди через збиття літака

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі невиконання Іраном своїх обіцянок і взятих на себе зобов'язань у ситуації зі збитим на початку поточного року під Тегераном літаком авіакомпанії МАУ Київ звертатиметься в міжнародні суди. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, опублікованому в неділю, 21 червня. Інтерв'ю із Зеленським провели через відеосервіс Skype.

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"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що йдеться не тільки про неповернення нам "чорних скриньок". А також і про інші обіцянки. Вони мають офіційно попросити вибачення. Виплатити адекватні компенсації. Зробити те, що обіцяли. В іншому разі у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися в міжнародні суди", - сказав Зеленський.

Він додав, що іранська сторона називала пандемію COVID-19 причиною затримки передачі бортових самописців Києву. Однак на вирішення "цієї проблеми не можна чекати нескінченно, адже ми чекаємо вже досить довго", зауважив Зеленський.

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Нагадаємо, вранці 8 січня 2020 року поблизу Тегерана розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Літак виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Він зник з радарів через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Жоден зі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу не вижив. Більшість із пасажирів летіли через Київ до Канади. Згодом Іран визнав, що літак було збито помилково іранськими військовими.

Нещодавно Іран звернувся до Франції по допомогу у розшифровці "чорних скриньок". Прем'єр-міністр Канади минулого тижня зазначив, що незабаром Тегеран передасть Франції "чорні скриньки".