Трюдо: Іран незабаром передасть Франції самописці збитого літака МАУ

Іран незабаром відправить до Франції "чорні скриньки" збитого на початку року літака української авіакомпанії МАУ. Про це у вівторок, 16 червня, заявив на брифінгу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Чорні ящики повинні бути доправлені до Франції найближчим часом", - заявив він. Трюдо також зазначив, що затримка відправки була викликана обмежувальними заходами, викликаними пандемією COVID-19, інформує агенція AFP.

"Ми збираємося й надали тиснути на іранський режим разом з нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", - додав Трюдо.

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Як повідомлялося, напередодні представник уряду Ірану Алі Рабей заявив, що "чорні скриньки" збитого в небі над Іраном на початку року українського літака не були відправлені Києву вчасно через пандемію коронавірусу,

За його словами, цей процес відновиться після хоча б часткового повернення до нормальної роботи міжнародних рейсів, а також за підсумками переговорів між Іраном та іншими залученими в цей процес сторонами.

Київ досі веде переговори щодо отримання "чорних скриньок" збитого літака МАУ, а також для узгодження з іранською владою механізмів юридичної відповідальності за цю трагедію, але поки що безуспішно.

У середині травня в українському МЗС заявили, що у разі відсутності співпраці з боку Ірану в розслідуванні катастрофи літака, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН.

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7 червня у МЗС Ірану заявили, що розслідування катастрофи українського літака майже завершено. Тоді Тегеран вкотре відмовився передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака, пояснивши, що вони не містять важливої інформації.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, четверо - Афганістану, по троє - ФРН і Великобританії.

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11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.