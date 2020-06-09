В Ірані назвали нову причину утримання самописців літака МАУ

"Чорні скриньки" збитого в небі над Іраном на початку року українського літака не були відправлені Києву вчасно через пандемію коронавірусу, заявив у понеділок, 15 червня, представник уряду Ірану Алі Рабей.

"З найперших днів після цього сумного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у вивченні чорних ящиків українського літака. З нашого боку нам нема чого приховувати. Якщо розшифрувати їх можна буде в Україні, це буде зроблено в Україні. В іншому випадку їх розшифрують у Франції", - сказав він на пресконференції в Тегерані, передає агенція "Інтерфакс".

"Вимушена затримка була викликана припиненням міжнародних рейсів через пандемію коронавірусу", - пояснив Рабей.

За його словами, цей процес відновиться після хоча б часткового повернення до нормальної роботи міжнародних рейсів, а також за підсумками переговорів між Іраном та іншими залученими в цей процес сторонами.

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Як повідомлялося, літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, четверо - Афганістану, по троє - ФРН і Великобританії.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

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Київ досі веде переговори щодо отримання "чорних скриньок" збитого літака МАУ, а також для узгодження з іранською владою механізмів юридичної відповідальності за цю трагедію, але поки що безуспішно.

У середині травня в українському МЗС заявили, що у разі відсутності співпраці з боку Ірану в розслідуванні аварії літака, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН.

7 червня у МЗС Ірана заявили, що розслідування катастрофи українського літака майже завершено. Тоді Тегеран вкотре відмовився передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака, пояснивши, що вони не містять важливої інформації.