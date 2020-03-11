Україна досі не отримала з Ірану самописці зі збитого літака МАУ

Київ продовжує вести переговори з Тегераном та іноземними партнерами для того, щоб отримати "чорні скринькі" зі збитого літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". "З Іраном переговори тривають. Нині такий час "тихої дипломатії". Ми працюємо над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками", - повідомив у п'ятницю, 3 квітня, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Зараз є два напрями роботи з Тегераном: дипломатично-юридичний та авіаційно-технічний. "Наша мета номер один - це отримати скриньки, мета номер два - чітко виписати й узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності за цю трагедію, кроком номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей", - зазначив міністр. Раніше іранська влада вже кілька разів заявляла про передачу самописців Україні, однак потім відмовлялася це зробити.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.