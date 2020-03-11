 Україна досі не отримала з Ірану самописці зі збитого літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна досі не отримала з Ірану самописці зі збитого літака МАУ

Україна прагне отримати "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака МАУ, а також узгодити з іранською владою механізми юридичної відповідальності за цю трагедію, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

На місці катастрофи українського літака

На місці катастрофи українського літака

Київ продовжує вести переговори з Тегераном та іноземними партнерами для того, щоб отримати "чорні скринькі" зі збитого літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". "З Іраном переговори тривають. Нині такий час "тихої дипломатії". Ми працюємо над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками", - повідомив у п'ятницю, 3 квітня, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Зараз є два напрями роботи з Тегераном: дипломатично-юридичний та авіаційно-технічний. "Наша мета номер один - це отримати скриньки, мета номер два - чітко виписати й узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності за цю трагедію, кроком номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей", - зазначив міністр. Раніше іранська влада вже кілька разів заявляла про передачу самописців Україні, однак потім відмовлялася це зробити.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

Дивитись відео 00:50

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)

Також за темою

Iran Flugzeugabsturz

Іран передасть Україні самописці зі збитого літака МАУ 11.03.2020

Протягом двох тижнів Тегеран передасть Києву "чорні скринькі" зі збитого українського літака. Раніше іранська влада кілька разів передумувала віддавати самописці.

Ukraine Kiew | Trauer nach Flugzeugabsturz im Iran

Збитий літак МАУ: на які компенсації можуть розраховувати родичі загиблих? 13.01.2020

Родичі загиблих пасажирів отримають компенсації відповідно до міжнародних конвенцій. Однак опитані DW юристи радять Києву домагатись від Ірану не лише політичної, а й юридичної відповідальності за збитий літак.

Iran Ukraine Airlines-Absturz

Київ і Тегеран домовляються щодо "чорних скриньок" з літака МАУ - Пристайко 15.02.2020

Київ та Тегеран вирішують, де і коли будуть розшифровані самописці зі збитого літака "Міжнародних Авіаліній України", повідомив голова українського МЗС Вадим Пристайко. Раніше Іран визнав, що не може зробити це сам.

Реклама

Докладно

Тисячі українців пішки повернулися до України через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу

Чи повернуться заробітчани з ЄС в Україну через коронавірус?

Інтерв'ю DW з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником.  

Фермери бояться, що без робітників зі Східної Європи їм зі врожаєм не впоратись

COVID-19: чи відкриє ЄС кордони для заробітчан?

Єврокомісія рекомендувала відкрити кордон для "необхідних" працівників. Що буде далі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  