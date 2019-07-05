Зеленський очікує від Європи "реальних дій", а не лише слів підтримки

Президент України Володимир Зеленський очікує від західних політичних лідерів не лише слів підтримки на адресу Києва, але й "реальних вчинків". Про це він сказав у п'ятницю, 5 липня, в інтерв'ю DW під час візиту до Краматорська, де представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW про те, чи відчуває він підтримку Заходу на тлі повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Зеленський заявив, що в максимальній підтримці Києва під час зустрічей його запевнили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Водночас він назвав повернення російської делегації до ПАРЄ "реальним вчинком".

"Я дуже сподіваюся, що з їхнього боку будуть все ж вчинки більш серйозні - не просто на словах підтримувати Україну, а будуть реальні дії", - додав Зеленський. Також, за його словами, така підтримка є єдиним шансом для закінчення війни дипломатичним шляхом.

Президент України наголосив, що розраховує на проведення зустрічі зовнішньополітичних радників у "нормандському форматі", яка запланована на 12 липня, та що вона не буде зірвана російською стороною. Проведення цієї зустрічі було анонсоване під час візиту Зеленського до Берліна в червні.

Нагадаємо, в опублікованому напередодні інтерв'ю газеті Corriere della Sera російський президент Володиимир Путін заявив, що потепління відносин між Москвою і Києвом можливе, якщо Зеленський налагодить прямі контакти з представниками непідконтрольних Києву районів Донбасу та перестане називати їх сепаратистами.

Раніше Зеленський запевняв, що Україна не планує вести переговори з проросійськими сепаратистами на Донбасі. Натомість, за його словами, Київ готовий працювати в "мінському" та "нормандському форматі" для встановлення миру на Донбасі.