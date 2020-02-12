Зеленський: Київ хоче провести вибори в ОРДЛО у жовтні, але за певних умов

Київ прагне в жовтні 2020 року провести місцеві вибори в Україні, включно з окремими територіями в Донецькій та Луганській областях, заявив український президент Володимир Зеленський. "Хотілося б, щоб і на території Криму. Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас", - наголосив він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 15 лютого.

Зеленський зазначив, що український уряд готовий до переговорів винятково з мирним населенням окупованих частин Донбасу. "Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення", - наголосив президент.

Діалог з Донбасом

Зеленський також повідомив про створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої мають бути залучені переселенці з Донбасу. "Є щонайменше півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені. Вони мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України", - наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що у звіті Мюнхенської конференції Україна згадується лише вісім разів. "Справедливе питання - чи не зарано усі почали заспокоюватися (…) Ми розуміємо, що сьогодні на планеті є чимало гострих проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно", - зазначив український президент.

Розведення сил і перемир'я на Донбасі

Зеленський також висловив переконання, що необхідно запровадити дієві механізми для забезпечення всеосяжного припинення вогню на Донбасі. "Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті", - наголосив він.

Крім того, він повідомив, що Київ виступає з ініціативою про розведення сил уздовж лінії розмежування на Донбасі за "секторальним принципом". "Згідно з ним, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєння і військова техніка. Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників Нормандського формату про зміст цієї ініціативи", - розповів президент України.