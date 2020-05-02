 Зеленський застеріг щодо великої кількості жертв у разі негайного скасування карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Зеленський застеріг щодо великої кількості жертв у разі негайного скасування карантину

Володимир Зеленський попередив про катастрофічні наслідки у разі негайного скасування карантину. За його словами, тоді до кінця року можуть померти додатково 120 тисяч людей.

Володимир Зеленський застеріг від великої кількості ймовірних жертв у разі негайного скасування карантину

Володимир Зеленський застеріг від великої кількості ймовірних жертв у разі негайного скасування карантину

Президент України Володимир Зеленський застеріг щодо важких наслідків негайного скасування карантину в країні. В оприлюдненому у понеділок, 4 травня, відеозверненні він заявив, що влада усвідомлює негативний вплив картантину на економіку. "Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності - катастрофічні", - зауважив Зеленський.

За його словами, повне скасування карантину негайно матиме шокуючі наслідки. "Якщо завтра ми повернемося до звичного нам ритму життя - це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року", - заявив Зеленський з посиланням на дослідження.

Зеленський наголосив, що саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним. "Воно поетапне, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів", - зазначив президент України.

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Зеленський хоче виправлення "мінусів" медреформи

Значну частину звернення Володимир Зеленський присвятив питанню медичної реформи. "Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання - зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки", - сказав Зеленський.

Він закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України внести відповідні пропозиції. "Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні уряд подовжив карантин до 22 травня. Утім, з 11 травня в країні почне діяти низка послаблень.

За останню добу в Україні зареєстрували 418 нових випадків інфікування новим коронавірусом. За офіційними даними, всього в Україні ним заразилася 12331 людина, 303 людини, в яких підтвердили інфікування, померли, 1,6 тисячі одужали. 

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План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)

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Також уряд України вирішив відкрити парки, сквери та зони відпочинку. Загальний карантин в країні між тим подовжено до 22 травня. (04.05.2020)  

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