Зеленський застеріг щодо великої кількості жертв у разі негайного скасування карантину

Президент України Володимир Зеленський застеріг щодо важких наслідків негайного скасування карантину в країні. В оприлюдненому у понеділок, 4 травня, відеозверненні він заявив, що влада усвідомлює негативний вплив картантину на економіку. "Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності - катастрофічні", - зауважив Зеленський.

За його словами, повне скасування карантину негайно матиме шокуючі наслідки. "Якщо завтра ми повернемося до звичного нам ритму життя - це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року", - заявив Зеленський з посиланням на дослідження.

Зеленський наголосив, що саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним. "Воно поетапне, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів", - зазначив президент України.

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Зеленський хоче виправлення "мінусів" медреформи

Значну частину звернення Володимир Зеленський присвятив питанню медичної реформи. "Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання - зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки", - сказав Зеленський.

Він закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України внести відповідні пропозиції. "Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні уряд подовжив карантин до 22 травня. Утім, з 11 травня в країні почне діяти низка послаблень.

За останню добу в Україні зареєстрували 418 нових випадків інфікування новим коронавірусом. За офіційними даними, всього в Україні ним заразилася 12331 людина, 303 людини, в яких підтвердили інфікування, померли, 1,6 тисячі одужали.

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