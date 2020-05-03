 Ще 418 випадків коронавірусу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Ще 418 випадків коронавірусу в Україні

З урахуванням приросту заражень протягом минулої доби в Україні зареєстровано 12331 випадок зараження SARS-CoV-2. Серед інфікованих 2,4 тисячі медиків, повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug (picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko)

В Україні станом на ранок понеділка, 4 травня, підтверджено 12331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Хворобу підтверджено у 855 дітей та у майже 2,4 тисячі медиків.

Найбільше інфікованих зареєстровано у Чернівецькій області - 1887, у Києві - 1535, а також на Івано-Франківщині - 984.

За даними ЦГЗ, на амбулаторному лікуванні перебувають 8,7 тисячі пацієнтів, з них 703 дитини та 1975 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3662 особи, з них 152 дитини та 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19, померли 303 людини, з них 18 медпрацівників.

У ЦГЗ зазначають, що в Україні з часу спалаху епідемії 1,6 тисячі пацієнтів вже одужали, з них 358 медпрацівників.

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