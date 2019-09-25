Зеленський заперечує, що Трамп чинив на нього тиск

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом 25 липня, і той не чинив на нього тиск. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з Трампом у середу, 25 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. "У нас була хороша, нормальна розмова. Ніхто не чинив тиску", - цитує Зеленського агенція "Інтерфакс".

Перші кілька хвилин зустрічі лідерів двох держава були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість поставити кілька запитань главам держав.

Відповідаючи на запитання журналістів, український президент сказав, що всі "самі все прочитали" в опублікованій стенограмі, і що він не хоче, коментуючи переговори з Трампом, втручатися в "американський демократичний виборчий процес".

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна - незалежна країна, і що він не давав обіцянок розслідувати будь-які конкретні справи Генпрокуратурою України. "Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, у нас новий Руслан Рябошапка (генпрокурор України, - Ред.), дуже хороша чесна людина, "західник", з освітою, з західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?", - пояснив український президент.

Він також підкреслив, що тільки спільні зусилля "ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі". У той же час Зеленський назвав своїм пріоритетом завершення війни, а також повернення територій Донбасу та Криму.

Своєю чергою Дональд Трамп висловив надію, що Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін зможуть зустрітися і вирішити проблеми, які існують в російсько-українських відносинах. Він також зазначив, що Києву і Москві вдалося недавно домогтися прогресу в відносинах.

Трамп закликав Берлін і Париж посилити підтримку України

Водночас американський президент закликав Німеччину та Францію посилити підтримку України. За його словами, США допомагають Києву. "Але я думаю, що інші країні повинні допомагати Україні набагато більше, ніж вони це роблять", - наголосив Трамп. Він зазначив, зокрема, що йдеться про Німеччину, Францію та ЄС загалом. На думку очільника Білого дому, ці країни мали б трохи "відчувати провину", тому що не роблять те, що мали б, передає агентство dpa.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг заморозити виплату Україні фінансової допомоги і тиснути на українського президента, щоб той надав у відповідь на розблокування виплат компромат щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Сам Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

24 вересня Трамп видав відповідне розпорядження, а 25 вересня стенограму переговорів опублікували. У ній президент США дійсно закликає українську владу розслідувати ситуацію щодо Джо Байдена та його сина, який був у раді директорів української нафтогазової компанії Burisma.

24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента.