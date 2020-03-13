Зеленський дав українцям три доби для повернення з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський підтвердив закриття авіасполучення з іншими державами та заборону на в'їзд іноземців, а також закликав українців повернутися з-за кордону на батьківщину.

"Ми не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих. У питанні життя і здоров'я українців не може бути "передчасно". Може бути "запізно", - заявив Зеленський у відеозверненні до українців, оприлюдненому ввечері в п'ятницю, 13 березня, на сторінці Офісу президента у соцмережі Facebook.

"Саме тому ми діємо рішуче і на випередження. Сьогодні вирішено наступне. Перше: ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні. Починаючи з 00.01 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком. Ні поїздом. Ні автомобілем. Ні будь-якими іншими засобами", - заявив Зеленський. За його словами, виняток зроблять для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні. "Через два тижні це питання буде розглянуто повторно", - додав президент України.

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков увечері 13 березня у ефірі одного з телеканалів заявив про закриття авіасполучення з іншими державами з 00:00 17 березня.

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Володимир Зеленський також закликав українців за кордоном терміново повернутися додому.

"Щодо українців, які зараз перебувають за кордоном. Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож. Точно повернуться додому згідно розкладу. Щодо інших громадян України - за три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигне цього зробити, мають звернутися в українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами", - зазначив Зеленський.

Зеленський також закликав українців не виїжджати за межі країни через складну ситуацію з коронавірусом.