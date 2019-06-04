 Західні лідери відзначили 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

Західні лідери відзначили 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії.

Глави держав та урядів під час урочистостей з нагоди 75-річниці висадки союзників у Нормандії

Глави держав та урядів під час урочистостей з нагоди 75-річниці висадки союзників у Нормандії

Глави держав та урядів 16-ти країн взяли участь в урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії. Серед учасників проведеного в середу, 5 червня, заходу - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон.

Лідери 16-ти країн ухвалили спільну декларацію, в якій зобов'язалися не допустити повторення жахіть Другої світової війни. У декларації наголошується на важливості таких свобод як демократія, толерантність та правова держава. "Ми співпрацюватимемо як союзники та друзі, щоб захищати ці свободи завжди, коли вони опиняться під загрозою", - йдеться у тексті документа, який наводить AFP.

Ветеран Джон Дженкінс, який брав участь у висадці в Нормандії

Ветеран Джон Дженкінс, який брав участь у висадці в Нормандії

В урочистому військовому параді з нагоди 75-ої річниці висадки союзників взяли участь також близько чотирьох тисяч британських військовослужбовців, бойові корабліи та літаки. Крім того, глядачі мали можливість почути та побачити спогади очевидців тих подій, подивитися вистави та музичні виступи. Серед почесних гостей були й 300 ветеранів Другої світовії, які брали участь в операції.

  • D-Day Landung Hussars White Beach

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вирішальний день

    6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Операція "Оверлорд"

    Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Верховний головнокомандувач

    Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Ранок 6 червня 1944 року

    Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Смертельний наказ

    У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Подвиг десантників

    Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Напад з повітря та моря

    Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вдалий відволікаючий маневр

    Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Відпустка для нацистського керівництва

    Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Нерозважливість Гітлера

    Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Одинадцять місяців втрат

    Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Герої війни

    Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

  • Bildergalerie Politische Geschichte Deutschland Frankreich Umarmung Kuss

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    Шлях від ворогів до друзів

    Десять років тому 6 червня 2004 року глава німецької держави уперше взяв участь у відзначенні "Дня Д". "Ми не забудемо жертв", - заявив тоді федеральний канцлер ФРН Ґергард Шредер. Після чого додав: "Я представляю тут не стару Німеччину тих темних часів". У місті Кані Шредер обійняв тодішнього французького президента Жака Ширака.

  • D-Day Soldatenfriedhof

    "День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

    70 років від "Дня Д"

    Цьогоріч виповнюється 70 років від дня висадки союзних військ у Нормандії. До господаря урочистостей французького президента Франсуа Олланда приїдуть зокрема німецька канцлерка Анґела Меркель, британська королева Єлизавета II, президент США Барак Обама, президент Росії Володимир Путін та новобраний президент України Петро Порошенко.

    Автор: Сара Юдит Гофманн, Маргарита Киракосян


Дивитись відео 03:49

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня

DW.COM

"День Д": кінематографічні версії

6 червня 1944 року вважається днем встановлення світового порядку. Проте американські та європейські режисери зображують висадку союзників у Нормандії у своїх фільмах по-різному. (05.06.2014)  

Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи. (06.06.2014)  

101-річний ветеран висадки в Нормандії встановив парашутний рекорд

За рік після початку стрибків з парашутом британський ветеран Другої світової війни побив віковий рекорд. (15.05.2017)  

"День Д": відкриття другого фронту проти Гітлера

70 років тому союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та знакова подія XX століття. (05.06.2014)  

Аудіо й відео до теми

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня  

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