Затриманий у Грузії Саакашвілі оголосив голодування

Затриманий напередодні у Грузії експрезидент цієї країни Міхеіл Саакашвілі, який обіймає в Україні посаду голови виконкому Національної ради реформ, оголосив голодування і вимагає зустрічі з українським консулом. Про це повідомила журналістам омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія.

"Як він мені сказав, на момент затримання був один і не чинив опору. Відповідно щодо нього не застосовувалася сила", - сказала Ломджарія після зустрічі з Саакашвілі в тюремній установі в місті Руставі, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Саакашвілі зазначив, що ставлення до нього на момент затримання було задовільним. "Також у питанні здоров'я особливих потреб у нього немає. Михеіл Саакашвілі заявляє, що оголошує голодування і, як український громадянин, вимагає зустрічі з консулом України", - додала Ломджарія. За її словами, Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими, а себе - політв'язнем.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю. "Наші правоохоронні органи на вищому рівні провели захід із затримання Міхеіла Саакашвілі. Вони мали попередню інформацію про його пересування з України в напрямку Грузії, і цей процес був під цілковитим контролем", - сказав Гарібашвілі.

Як повідомлялося, у п'ятницю Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, ймовірно, з Батумі.

Справи проти Саакашвілі

Того ж дня грузинська Генпрокуратура повідомила, що у Грузії розпочато розслідування у зв'язку з незаконним перетинанням експрезидентом країни Міхеілом Саакашвілі державного кордону республіки. У заяві відомства нагадується, що Саакашвілі рішенням судів трьох інстанцій визнали винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством громадянина Сандро Гиргвліані, і він був заочно засуджений на шість років тюремного ув'язнення. Крім того, проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого погрому того ж дня в телекомпанії "Імеді", а також у незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (приблизно три мільйони доларів у перерахунку).

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