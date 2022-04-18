Закордонний паспорт - посвідчення особи для перетину кордону, яке видається державою своїм громадянам.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закордонний паспорт". Серед закордонних паспортів найціннішим для подорожей є паспорт Сінгапуру, оскільки з ним можна відвідати без візи найбільше країн – 159. З закордонним паспортом Німеччини можна відвідати без візи 158 країн. Потім ідуть закордонні паспорти Швеції та Південної Кореї. Це дані за 2017 рік, наведені компанією Arton Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.