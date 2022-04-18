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Закордонний паспорт

Закордонний паспорт - посвідчення особи для перетину кордону, яке видається державою своїм громадянам.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закордонний паспорт". Серед закордонних паспортів найціннішим для подорожей є паспорт Сінгапуру, оскільки з ним можна відвідати без візи найбільше країн – 159. З закордонним паспортом Німеччини можна відвідати без візи 158 країн. Потім ідуть закордонні паспорти Швеції та Південної Кореї. Це дані за 2017 рік, наведені компанією Arton Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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В Україні в тестовому режимі запровадять електронні паспорти. Громадяни зможуть посвідчувати особу за допомогою додатку "Дія". У додатку відображатиметься цифрова версія ID-картки й паспорта для виїзду за кордон.
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Підозрювана в погрозі вбивством українському президенту депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина має прибувати на кожну вимогу прокурора та не виїжджати з Києва. Водночас їй залишили закордонний паспорт.
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Виїзд за закордонними паспортами має прискорити роботу прикордонників, зменшити можливості для підробки документів та ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх за кордон.
У ДНР/ЛНР понад 950 тисяч осіб мають українську біометрику

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Станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч осіб з реєстрацією в ОРДЛО отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон. Крім того, за останній рік їх також отримали понад 16 тисяч мешканців окупованого Криму.
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Уряд України заборонить виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом 18.12.2019

З 1 березня 2020 року уряд України заборонить українським громадянам виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
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Найбільше країн світу без візи можна відвідати з паспортом Сінгапуру - 159, а з німецьким - на одну менше, йдеться в дослідженні консалтингової компанії Arton Capital.
Україна хоче запровадити біометричний контроль для іноземців з 2018 року

Україна хоче запровадити біометричний контроль для іноземців з 2018 року 10.07.2017

За рішенням РНБО, з 1 січня 2018 року всі іноземні громадяни при в’їзді в Україну проходитимуть біометричний контроль. Громадяни РФ перед поїздкою повинні будуть пройти електронну реєстрацію.

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