 Життя в ″ящику″ в Барселоні - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 17.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Головна

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео)

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Центральний бульвар Ла Рамбла у Барселоні

Центральний бульвар Ла Рамбла у Барселоні

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-04 - Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit.
5-27 - Іспанія: як вижити у житловому боксі в Барселоні.
10-50 - Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів.   
15-20 - Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. 
20-40 - Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. 

DW.COM

Brexit: Джонсон та Меркель шукають рішення щодо Ірландії та Північної Ірландії

Анґела Меркель вважає, що рішення щодо режиму вільної торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією може бути знайдено до виходу Великобританії з ЄС. Борис Джонсон вкотре наголосив на неприпустимості backstop. (21.08.2019)  

У Сараєво пройшов перший в історії гей-прайд

У першому гей-прайді у Сараєво взяли участь понад дві тисячі осіб. Близько тисячі поліцейських охороняли ЛГБТ-активістів від тих, хто протестував проти прайду. (09.09.2019)  

Brexit насувається: Єлизавета ІІ - королева лише "Маленької" Британії?

Новий прем’єр Борис Джонсон обіцяє вихід Великобританії з ЄС будь-якою ціною. У Шотландії та Північній Ірландії зростає невдоволення. Про загрози Brexit для Сполученого Королівства - в огляді DW. (05.08.2019)  

Коментар: Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм переживає бум. Історичні міські центри уже стогнуть від навали туристів. Міста почали захищатися й подекуди вдаються до доволі радикальних заходів. Томас Шпан вважає, що масовий туризм слід зупинити. (21.08.2019)  

Як фіни розбудовують Гельсінкі під землею (відео)

Міста розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї. (21.12.2018)  

Фінляндія оголосила кліматичну політику пріоритетом головування в ЄС

Фінляндія головуватиме в Євросоюзі з 1 липня. Пріоритетом свого головування уряд країни вважає вирішення глобальних питань кліматичної політики. (26.06.2019)  

Як європейські міста борються з масовим туризмом

Туристи заполонили європейські міста. Гроші, які вони приносять місцевим бюджетам і підприємцям, уже не можуть компенсувати шкоду від масового туризму. Як найпопулярніші міста Європи борються з напливом туристів? (15.08.2019)  

Посилання в інтернеті

Nordirland

Nordirland: Nervenprobe Brexit

Spanien

Spanien: Schlafboxen gegen Wohnungsnot

Finnland

Finnland: Kampf gegen Abholzung der Wälder

Bosnien

Bosnien: Schwule und Lesben in Angst

Frankreich

Frankreich: Streit um den Hahn

Також за темою

Барселона: як вижити у житловому ящику - "Європа у фокусі" (16.09.2019) 16.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.