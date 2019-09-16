Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео)

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.
"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1-04 - Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit.
5-27 - Іспанія: як вижити у житловому боксі в Барселоні.
10-50 - Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів.
15-20 - Боснія: перший гей-парад у консервативній країні.
20-40 - Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.
Анґела Меркель вважає, що рішення щодо режиму вільної торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією може бути знайдено до виходу Великобританії з ЄС. Борис Джонсон вкотре наголосив на неприпустимості backstop. (21.08.2019)
У першому гей-прайді у Сараєво взяли участь понад дві тисячі осіб. Близько тисячі поліцейських охороняли ЛГБТ-активістів від тих, хто протестував проти прайду. (09.09.2019)
Новий прем’єр Борис Джонсон обіцяє вихід Великобританії з ЄС будь-якою ціною. У Шотландії та Північній Ірландії зростає невдоволення. Про загрози Brexit для Сполученого Королівства - в огляді DW. (05.08.2019)
Масовий туризм переживає бум. Історичні міські центри уже стогнуть від навали туристів. Міста почали захищатися й подекуди вдаються до доволі радикальних заходів. Томас Шпан вважає, що масовий туризм слід зупинити. (21.08.2019)
Міста розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї. (21.12.2018)