Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-04 - Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit.

5-27 - Іспанія: як вижити у житловому боксі в Барселоні.

10-50 - Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів.

15-20 - Боснія: перший гей-парад у консервативній країні.

20-40 - Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.