 Жителька Рима про карантин через коронавірус: Усе, що люблять італійці, зникло | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.03.2020

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Європа

Жителька Рима про карантин через коронавірус: Усе, що люблять італійці, зникло

Італія більше, ніж інші країни Європи, потерпає від пандемії коронавірусу. DW поговорила з жителькою Рима про те, як італійці живуть в умовах карантину і чого їм найбільше бракує.

Жителі Рима в масках під час карантину

Північ Італії за лічені тижні стала центром поширення коронавірусу в Європі. Число заражених у Італії стрімко зростає і, за даними на четвер, 12 березня, перевищило 15 тисяч, тоді як кількість жертв викликаної вірусом хвороби сягнула 1000 осіб. За цих умова уряд оголосив карантин по всій країні - закриті школи, бари й пункти торгівлі, за винятком продуктових магазинів і аптек. DW поговорила з українською журналісткою Іриною Кащей, яка живе в Римі, про повсякденне життя в Італії у часи коронавірусу.

Deutsche Welle: Ви сьогодні виходили на вулицю? Як ситуація?

Ірина Кащей: Рим не є найбільш ураженим регіоном, проте на нього теж поширюються суворі заходи, запроваджені урядом у середу, 11 березня. Я сьогодні виходила на вулицю за продуктами. Це одна з небагатьох причин, з яких можна виходити з дому. Люди на вулицях є, але менше, ніж зазвичай, незважаючи на те, що дуже хороша погода - яскраво світить сонце, тепло. Більшість у масках. Люди або гуляють з собаками, або йдуть за продуктами.

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Щоб вийти на вулицю, потрібно мати при собі роздрукований або написаний від руки документ, який був поширений міністерством внутрішніх справ. У цьому документі потрібно вказати ім'я, паспортні дані та причину виходу з дому. Таких причин може бути кілька - по роботі, за продуктами або в аптеку. Просто гуляти вулицями не можна, поліція зупиняє й запитує. Є випадки, коли людей штрафували за те, що вони просто йшли до друзів. Максимальне покарання за неправдиву інформацію - до трьох місяців ув'язнення.

Ірина Кащей

Ірина Кащей

Ви виходили за покупками - чи є дефіцит товарів?

Я ходила до маленького магазинчика, там було все, порожніх полиць не було. Я там була одна. Потім прийшла одна жінка, побачила мене всередині і залишилася стояти на тротуарі. Вона не увійшла, поки я не розплатилася і не вийшла. Я чула, як вона питала продавця, чи не закриється магазин, дуже переживала.

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Італійців вважають дуже товариськими. Наскільки їм важко в умовах, коли заборонено обніматися, коли закриті кав'ярні й ресторани?

Так, дійсно, заборонено обніматися і цілуватися, про це постійно нагадують. Для італійців це дуже дивно і незвично. Для них частина національної культури - при зустрічі обійнятися і розцілуватися, навіть чоловікам - поцілувати повітря біля щоки. Зараз все це робити не можна. Звично взяти келих аперитиву і розмовляти із друзями перед баром - не можна. Все, що італійці так люблять, зникло. Особливо важко було донести обмеження до молоді. Вони вважають, що якщо самі не можуть захворіти смертельно, то не треба звертати на це увагу. Але схоже, що уряду вдалося достукатися і до безтурботної молоді - молодих на вулицях майже немає, зазвичай це батьки і матері сімейств на шляху за покупками.

Через карантин в Італії ресторани і магазини, за винятком продуктових крамниць і аптек

Через карантин в Італії ресторани і магазини, за винятком продуктових крамниць і аптек

Як переносять карантин діти?

Для школярів це швидше канікули. Звичайно, вони не можуть піти в парк, пограти у футбол, сходити до друзів. У Римі школи закриті трохи більше тижня, і діти швидше раді, що не потрібно вчитися. Хоча вчителі передають домашні завдання через месенджери. Поки дітям непогано, вони не дуже страждають. У соціальних мережах поширюється ролик, у якому дитина 5-6 років говорить, що, мовляв, ми зараз не в школі, але це не канікули, а у нас "місія" - ми повинні захистити від "монстрика", тобто вірусу, який "стрибає" на бабусь і дідусів. Тобто у веселій формі дітям доступно пояснюють, чому вони вдома. Дорослим складніше працювати на дому, якщо є маленькі діти.

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Мій чоловік - університетський професор, і він має робити відеолекції для студентів. Вдома це зробити складно. По-перше, діти можуть потрапити в кадр, а по-друге, будинок не пристосований для того, щоб вести лекції з теоретичної фізики. У результаті це виглядає анекдотично - він змушений брати маленьку дитячу дошку і на ній крейдою писати фізичні формули.

Виходити на вулицю без причини в Італії нині заборонено

Виходити на вулицю без причини в Італії нині заборонено

Чи є паніка? Чи італійці тримають себе в руках?

Це залежить від конкретної людини. Є люди, які панікують, скуповують продукти, туалетний папір, засоби дезінфекції. Є люди, які не дуже усвідомлюють, що відбувається. Є прихильники теорії змови. Але все це - показовий момент для суспільства, він виявляє багато. Є і молодь, яка розвішує в під'їздах оголошення для людей похилого віку та пропонує безкоштовно сходити в магазин за продуктами, щоб ті не наражалися на ризик. Виявляються як сильні, так і слабкі сторони суспільства.

Чому саме Італія більше, ніж інші країни в Європі, страждає від вірусу?

Деякі експерти пояснюють це тим, що в Італії багато комерційних зв'язків з Китаєм. Зовсім недавно був підписаний меморандум про посилення співпраці. Крім того, Італії дуже не пощастило з тим, що перший спалах захворювання був у лікарні. Це посилило ефект, коли один носій вірусу, сам того не знаючи, заразив інших ослаблених хворобами людей. Так було в Ломбардії. І, нарешті, в Італії дуже активні люди похилого віку. Вони грають в карти, збираються подивитися разом футбол, грають в бочче (гра кулями на свіжому повітрі. - Ред.) Вони звикли багато рухатися, виходити з дому, збиратися в компанії. Це сприяло поширенню вірусу.

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Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид

В Італії живуть сотні тисяч українців, багато з них працюють в сфері догляду за людьми похилого віку, а це - група ризику під час поширення коронавірусу. Як карантин відбився на представниках української діаспори?

Так, тут живе близько пів мільйона українців. Коронавірус відбився на них по-різному. Хтось усе одно їздить доглядати за людьми похилого віку та хвилюється за себе і за них, тому що транспорт, переміщення тощо. Хтось перебуває у вимушеній відпустці, оплачуваній чи ні (це як пощастить, залежить від родини-роботодавця) - просто тому, що діти людей похилого віку, за якими вони доглядають, тепер не працюють і можуть доглядати за ними самі. У Ломбардії є й випадки втрати роботи, тому що підопічний - помер або в реанімації.

Чому світ може навчитися на прикладі Італії?

Не треба панікувати і не потрібно вживати напівзаходів. Було дивно, наприклад, коли в одному університеті після виявлення першого захворювання була закрита половина факультету, але не весь навчальний заклад. Дуже важливо достукатися до всього населення і пояснити, чому важливо бути вдома і не поширювати вірус. Багато хто розуміє це з великим запізненням, і це в підсумку б'є по літніх людях.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

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    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


DW.COM

Туризм: коронавірус і його наслідки

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі. (12.03.2020)  

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В Італії через епідемію коронавірусу запровадили карантин у межах цілої країни. Колишня кореспондентка DW, яка вже багато років мешкає в Римі, розповіла, яка атмосфера панує у "вічному місті".

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Італійський уряд поширив карантин на всю країну 09.03.2020

Люди мають утриматися від всіх поїздок, окрім поїздок на роботу та в надзвичайних ситуаціях, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Всі публічні заходи в країні скасовані.

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