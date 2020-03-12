 Пандемія коронавірусу: на що потрібно зважати під час подорожей | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.03.2020

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Україна

Пандемія коронавірусу: на що потрібно зважати під час подорожей

Стрімке поширення коронавірусу зумовлює обмеження подорожнім по всьому світу. Українцям рекомендують утриматись від поїздок за кордон. США запровадили заборону на в'їзд із Європи. Індія оголосила нечинними свої візи.

Пандемія коронавірусу: на що потрібно зважати під час подорожей

Тим, хто збирається у подорож на тлі пандемії коронавірусу у світі, перш за все рекомендують зв'язатись з авіакомпаніями та готелями, аби з'ясувати, чи не вжили вони обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням захворювання.

Що мають знати подорожні

Важливою адресою для запитань туристів та подорожніх є інтернет-сторінки міністерств закордонних справ країни проживання. Там наводяться актуальні поради та застереження щодо подорожей до інших країн. Ідеться про наявні обмеження, ризики й рекомендації.

Українське МЗС вдень 12 березня оприлюднило повідомлення, в якому "наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України". Це стосується, насамперед, Китаю, Республіки Корея, Японії, а також традиційних, популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю тощо.

Зовнішньополітичні відомства Німеччини та України уже повідомили, що з 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців. Заборона стосується тих, хто впродовж останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, що не мають між собою внутрішніх кордонів - Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Крім того, Індія анулювала всі візи, видані нею до 11 березня включно. Візи тих осіб, які вже перебувають в Індії, залишаються чинними.

Прикордонний контроль і карантинні заходи

У багатьох країнах, як-от Польщі чи Чехії, задля того, аби зупинити поширення нового коронавірусу, посилюються контроль на в'їзді, санітарні перевірки, зокрема вимірювання температури. У певних випадках може накладатись заборона на в'їзд, повідомляє своїх громадян МЗС ФРН.

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Українське МЗС наголошує, що на сьогодні низка країн на національному рівні запровадила комплекс жорстких обмежувальних (карантинних) заходів, спрямованих на локалізацію вірусу. Йдеться про Італію, Францію, Німеччину, Ізраїль, США тощо. Заходи триватимуть до повної стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

До країн, в які як з Німеччини, так і з України обмежений в'їзд, належать Ізраїль, В'єтнам, Непал, Бутан, Уганда та Ліберія. Також обмеження запровадили Москва і Макао. Переважно йдеться про те, що подорожні, які туди прибувають, повинні підтвердити можливість і вдатись там до 14-денного домашнього карантину.

Крім того, Україна повідомила, що з 12 березня закриває 170 пунктів пропуску на кордонах - з 219 працюватимуть 49.

Чи мають подорожні право на відшкодування коштів

Якщо скасовується авіарейс або туроператор скасовує поїздку, замовлену повним пакетом, клієнти мають отримати повне відшкодування їх вартості. Загального права на додаткове відшкодування немає, якщо оператори посилаються на надзвичайні обставини, пов'язані з поширенням вірусу.

Якщо турпоїздка не скасована оператором, від її здійснення може відмовитись сам турист. Якщо він доведе, що відмовляється через надзвичайні обставини, він може розраховувати на повернення коштів. Йдеться навіть не про заборону в'їзду до певної країни, а й про те, що у туристичній поїздці не нададуть низку послуг через закриті музеї або закриті екскурсійні маршрути, оскільки на час її замовлення про це не було відомо. Однак, якщо турист обґрунтовує відмову тільки страхом заразитись вірусом, оператор може відмовити у відшкодуванні. У цьому чи подібному випадках можна розраховувати тільки на умови укладеного договору чи люб'язність оператора щодо умови бодай часткового відшкодування.

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Ті, хто подорожує приватно, мають бути готові до того, що сплачені за готель чи переліт кошти їм не повернуть. Варто, звичайно, таки уважно подивитись умови договору, але тут переважно все залежить від надавача послуг.

Що радить Всесвітня організація охорони здоров'я

Люди, які перенесли раніше хвороби чи хворіють зараз, повинні уникати або цілком відмовлятись від поїздок до регіонів з підвищеним ризиком зараження коронавірусом. Особливо це стосується літніх людей з хронічними хворобами. Крім того, ВООЗ наполегливо рекомендуєдотримуватись правил гігієни: мити руки, кашляти чи чихати у лікоть чи одноразову серветку, не торкатись руками обличчя. Також рекомендується тримати дистанцію від людей у громадських місцях щонайменше 1 метр, особливо якщо вони чихають, кашляють чи мають підвищену температуру. Якщо ці симпотми з'являються у подорожнього, він має звернутись за медичною допомогою.

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  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

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  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


 

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Туризм: коронавірус і його наслідки

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі. (12.03.2020)  

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