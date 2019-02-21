 Екс-адвокат Трампа назвав президента США ″расистом″ та ″аферистом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Екс-адвокат Трампа назвав президента США "расистом" та "аферистом"

Президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон, заявив Майкл Коен. Під час виступу в Конгресі Коен розповів про брехню Дональда Трампа.

Майкл Коен

Майкл Коен

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав свого екс-клієнта расиситом, аферистом та шахраэм. "Я даю свідчення, щоб забезпечити захист  моєї родини від загроз президента", - заявив Коен на слуханнях у наглядовому комітету Палати представників Конгресу США у середу, 27 лютого.

За словами Коена, йому соромно за те, що він прикривав діяння Трампа. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.

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Визнання винним Пола Манафорта та зізнання Майкла Коена чинять тиск на Дональда Трампа - однак недостатній, аби зашкодити його президентству, пояснює політолог Крістіан Ламмерт. (24.08.2018)

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення. (22.08.2018)

Коен також розповів, що Трамп ображав афроамериканців. "Одного разу він запитав у мене, чи можу я назвати країну, котрою управляє чорношкіра людина, яка б не була "гадовищем". Це було, коли Барак Обама був президентом США", - наголосив Коен.

Перед виступом Коена у комітеті депутати- республіканці наголосили, що його заяви будуть недостовірними. Коену закинули те, що він вчасно не надав членам комітету для ознайомлення свої заяви та докази. Дональд Трамп також звинувачує свого екс-адвоката у брехні.

Нагадаємо, низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом. 

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