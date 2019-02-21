Екс-адвокат Трампа назвав президента США "расистом" та "аферистом"

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав свого екс-клієнта расиситом, аферистом та шахраэм. "Я даю свідчення, щоб забезпечити захист моєї родини від загроз президента", - заявив Коен на слуханнях у наглядовому комітету Палати представників Конгресу США у середу, 27 лютого.

За словами Коена, йому соромно за те, що він прикривав діяння Трампа. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.

Коен також розповів, що Трамп ображав афроамериканців. "Одного разу він запитав у мене, чи можу я назвати країну, котрою управляє чорношкіра людина, яка б не була "гадовищем". Це було, коли Барак Обама був президентом США", - наголосив Коен.

Перед виступом Коена у комітеті депутати- республіканці наголосили, що його заяви будуть недостовірними. Коену закинули те, що він вчасно не надав членам комітету для ознайомлення свої заяви та докази. Дональд Трамп також звинувачує свого екс-адвоката у брехні.

Нагадаємо, низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.