Майкл Коен – колишній адвокат Дональда Трампа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Коен".

Американський адвокат Майкл Коен став відомий завдяки тому, що свого часу представляв інтереси Дональда Трампа, який пізніше став президентом США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.