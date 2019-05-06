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Майкл Коен

Майкл Коен – колишній адвокат Дональда Трампа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Коен".

Американський адвокат Майкл Коен став відомий завдяки тому, що свого часу представляв інтереси Дональда Трампа, який пізніше став президентом США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-адвокат Трампа почав відбувати термін ув'язнення

Екс-адвокат Трампа почав відбувати термін ув'язнення 06.05.2019

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен почав відбувати трирічний тюремний термін за податкове шахрайство.
Майкл Коен подав позов проти компанії Трампа

Майкл Коен подав позов проти компанії Трампа 07.03.2019

Колишній адвокат американського президента Майкл Коен позивається до компанії екс-шефа Trump Organization, обвинувачуючи її у тому, що вона винна йому мільйони доларів.

Екс-адвокат Трампа назвав президента США расистом та аферистом

Екс-адвокат Трампа назвав президента США "расистом" та "аферистом" 27.02.2019

Президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон, заявив Майкл Коен. Під час виступу в Конгресі Коен розповів про брехню Дональда Трампа.
Спецпрокурор Мюллер спростував дані ЗМІ про вказівки Трампа Коену брехати Конгресу

Спецпрокурор Мюллер спростував дані ЗМІ про вказівки Трампа Коену брехати Конгресу 19.01.2019

Публікації ЗМІ про начебто спроби президента США Дональда Трампа спонукати свого адвоката Майкла Коена надавати брехливі свідчення в Конгресі неточні, каже слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера.
Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера

Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера 18.12.2018

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи".
Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами

Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами 12.12.2018

Майкл Коен, який раніше був адвокатом Дональда Трампа, заявив, що мусив "прикривати брудні справи" свого екс-боса.
Екс-адвокат Трампа Коен визнав, що брехав Конгресу США

Екс-адвокат Трампа Коен визнав, що брехав Конгресу США 29.11.2018

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен зізнався, що надав неправдиві свідчення Конгресу у зв'язку з розслідуванням щодо ролі Росії у президентських виборах 2016 року.
Політолог: У Білому домі побоюються, що Коен ще багато розповість

Політолог: У Білому домі побоюються, що Коен ще багато розповість 24.08.2018

Визнання винним Пола Манафорта та зізнання Майкла Коена чинять тиск на Дональда Трампа - однак недостатній, аби зашкодити його президентству, пояснює політолог Крістіан Ламмерт.
Коментар: Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче

Коментар: Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче 23.08.2018

Два процеси, дві важкі особисті поразки для Дональда Трампа. Однак сподіватися на завершення його президентства поки зарано, вважає Мартін Муно.
Білий дім щодо зізнання Коена: Трамп не зробив нічого неправильного

Білий дім щодо зізнання Коена: Трамп не зробив нічого неправильного 23.08.2018

У Білому домі наголошують, що зізнання Майкла Коена не означають жодних правопорушень з боку президента Дональда Трампа.

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018) 22.08.2018

У США засуджено колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа та екс-радника Януковича Пола Манафорта. А екс-адвокат президента США дав свідчення проти нього. Чим це загрожує Трампу?
Екс-адвокат Трампа Коен визнав себе винним

Екс-адвокат Трампа Коен визнав себе винним 22.08.2018

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення.
Екс-адвокат Дональда Трампа пішов на співпрацю зі слідством - ЗМІ

Екс-адвокат Дональда Трампа пішов на співпрацю зі слідством - ЗМІ 21.08.2018

Майкл Коен погодився співпрацювати з ФБР і має намір свідчити в суді. Екс-адвокат президента США Дональда Трампа готовий визнати себе винним за кількома пунктами обвинувачення, пишуть американські ЗМІ.
Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016

Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016 28.07.2018

Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році.
Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ 27.07.2018

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами.

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy 20.07.2018

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал.
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