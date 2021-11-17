Відмова від вугілля: чи може Україна собі це дозволити? (17.11.2021)

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?