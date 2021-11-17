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"ДТЕК" - енергетичний підрозділ System Capital Management, найбільшої бізнес-групи України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ДТЕК".
Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?
Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.