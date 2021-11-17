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"ДТЕК"

"ДТЕК" - енергетичний підрозділ System Capital Management, найбільшої бізнес-групи України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ДТЕК".

Відмова від вугілля: чи може Україна собі це дозволити? (17.11.2021) 17.11.2021

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?

Як Україна буде постачати водень у Європу (01.04.2021) 06.04.2021

Європа робить ставку на "зелений" водень. Які можливості у зв'язку з цим відкриваються для України та української ГТС? Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
Електрозрада: що відбувається з імпортом електроенергії до України з РФ

"Електрозрада": що відбувається з імпортом електроенергії до України з РФ 10.07.2020

Через скасування заборони на імпорт електроенергії до України з Росії прокуратура відкрила справу про держзраду, а ЗМІ пишуть про ініціативу відновити імпорт. Що з цього правда?
Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко.

Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко. 14.01.2020

Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.
Уряд України хоче забезпечити ТЕС Ахметова паливом без знижки на газ

Уряд України хоче забезпечити ТЕС Ахметова паливом без знижки на газ 15.08.2019

В українському уряді анонсували рішення, яке дозволить забезпечити Луганську ТЕС паливом, але не передбачатиме спеціальної знижки на газ для неї. Утім, як саме виглядатиме план, в Кабміні не уточнили.
Нафтогаз зобов'язали продавати ДТЕК газ зі знижкою - в компанії підрахували збитки

"Нафтогаз" зобов'язали продавати ДТЕК газ зі знижкою - в компанії підрахували збитки 14.08.2019

Український уряд ухвалив рішення продавати газ із суттєвою знижкою Луганській ТЕС, яка входить до холдингу Ріната Ахметова. У "Нафтогазі" заявляють про 100 мільйонів гривень збитків на місяць.
Справа Роттердам+: суд призначив 10 мільйонів гривень застави для менеджера ДТЕК

Справа "Роттердам+": суд призначив 10 мільйонів гривень застави для менеджера ДТЕК 14.08.2019

Суд обрав для підозрюваного співробітника ДТЕК заставу у 10 мільйонів гривень як запобіжний захід у справі про формулу "Роттердам+".
В Україні запрацював новий ринок електроенергії

В Україні запрацював новий ринок електроенергії 01.07.2019

З 1 липня в Україні діє нова модель ринку електроенергії. В Кабміні кажуть про незмінність цін для населення, однак представник президента в уряді повідомив, що вугільні електростанції підняли ціну на 50 відсотків.
Глава Укренерго: У липні на ринку електроенергії буде критична ситуація

Глава "Укренерго": У липні на ринку електроенергії буде критична ситуація 31.05.2019

Через законодавчу неврегульованість запровадження нового енергоринку з 1 липня в Україні може здорожчати електроенергія. Чому реформа буксує на старті? Інтерв'ю DW з Всеволодом Ковальчуком.

АМКУ дозволив компанії Ахметова купити ще два обленерго

АМКУ дозволив компанії Ахметова купити ще два обленерго 25.04.2019

Антимонопольний комітет дозволив "ДТЕК Нафтогаз" отримати контроль над "Київобленерго" і "Одесаобленерго".
Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива?

Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива? 12.02.2019

В Україні розглядають ідею будівництва автошляхів з вугільних відходів, яких щороку накопичуються мільйони. Думки експертів щодо цієї перспективи розходяться. Активно лобіюють ідею ті, хто ці відходи виробляє.
Фактчек DW: українське тепло найбільш неефективне у світі? (відео)

Фактчек DW: українське "тепло" найбільш неефективне у світі? (відео) 06.12.2018

Українські ТЕС найменш ефективні у світі, а собівартість - найвища, стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?

Фактчек DW: електроенергія українських ТЕС найдорожча у світі? (05.12.2018) 05.12.2018

Українські ТЕС найбільш неефективні у світі та ще й з найвищою собівартістю електроенергії. Так стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?
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