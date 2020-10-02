Друга хвиля коронавірусу: як у ЄС посилюють карантинні заходи через пандемію COVID-19

Ірландія може стати першою країною Європи, де після весняного піку пандемії COVID-19 знову запровадять загальний локдаун. Принаймні, за даними ЗМІ, кризовий штаб національної служби охорони здоров'я країни рекомендує розширення обмежень. Якщо рекомендацію втілять у життя, громадян попросять за можливості не залишати свої домівки та пересуватися максимально у радіусі п'яти кілометрів від них.

В Ірландії ще не все так погано

Поки що в країні діють набагато менш суворі обмежувальні заходи. Утім, минулими вихідними країна мала найвищу кількість інфікованих за добу, починаючи з кінця квітня. Утім, у загальноєвропейському порівнянні країна з показником 104,6 випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення розташована на позиції 14 з 31.

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У Німеччині цей показник зараз на рівні 33,5 випадка на 100 тисяч населення. Найвищі показники демонструють на сьогодні Іспанія (319,3) та Чехія (303,3). В Іспанії особливо кричуща ситуація у столиці Мадриді - там зареєстрований найвищий показник нових заражень у Західній Європі.

Мадрид відрізали від решти Іспанії

Починаючи з минулих вихідних, Мадрид разом із дев'ятьма прилеглими комунами фактично відрізані від решти країни. Відтепер в'їхати в Мадрид та окремі частини його передмістя зможуть лише ті, хто має поважну причину. Те саме стосується й тих, хто хоче виїхати з Мадрида. До таких поважних причин належать, зокрема, поїздки на роботу, в лікарню, на навчання, за покупками тощо.

В Мадриді ситуація із коронавірусом - найгірша в Західній Європі

Планується, що таке посилення протиепідемічних заходів триватиме щонайменше два тижні. Це рішення центральної влади Іспанії жорстко критикує регіональний уряд Мадрида.

У Чехії оголосили надзвичайний стан

Через погіршення ситуації з епідемією COVID-19 у Чехії в ніч на понеділок, 5 жовтня, набув чинності режим надзвичайного стану по всій країні. Він дозволяє владі, зокрема, обмежувати громадянські права населення, як-от свободу зборів, а також вживати екстрених заходів без узгоджень з парламентом. Режим надзвичайної ситуації вже діяв у країні з середини березня до середини травня. Цього разу Прага, однак, вирішила залишити кордони країни відкритими.

Влада Чехії оголосила в країні надзвичайний стан через пандемію COVID-19

Віднині у закритих приміщеннях можуть збиратись не більше десяти осіб, на вулиці - не більше 20-ти. Спортивні змагання відбуватимуться за відсутності глядачів. Магазини не зачиняються і працюватимуть у звичному режимі.

Париж - зона підвищеної небезпеки

Уряд Франції, як і очікувалося, оголосив Париж і частину його передмістя зоною найвищої небезпеки поширення коронавірусу. Згідно з повідомленням пресслужби прем'єра країни Жана Кастекса, це означає істотне посилення протиепідемічних заходів. Так у столиці та окремих частинах передмістя знову мусять закритися бари й кав'ярні, а ресторанам дозволять працювати лише за умови дотримання жорстких протиепідемічних норм. Посилення обмежень триватиме поки що два тижні.

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