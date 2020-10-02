Друга хвиля коронавірусу: як у ЄС посилюють карантинні заходи через пандемію COVID-19

Ірландія може стати першою країною Європи, де після весняного піку пандемії COVID-19 знову запровадять загальний локдаун. Принаймні, за даними ЗМІ, кризовий штаб національної служби охорони здоров'я країни рекомендує розширення обмежень. Якщо рекомендацію втілять у життя, громадян попросять за можливості не залишати свої домівки та пересуватися максимально у радіусі п'яти кілометрів від них.
В Ірландії ще не все так погано
Поки що в країні діють набагато менш суворі обмежувальні заходи. Утім, минулими вихідними країна мала найвищу кількість інфікованих за добу, починаючи з кінця квітня. Утім, у загальноєвропейському порівнянні країна з показником 104,6 випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення розташована на позиції 14 з 31.
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У Німеччині цей показник зараз на рівні 33,5 випадка на 100 тисяч населення. Найвищі показники демонструють на сьогодні Іспанія (319,3) та Чехія (303,3). В Іспанії особливо кричуща ситуація у столиці Мадриді - там зареєстрований найвищий показник нових заражень у Західній Європі.
Мадрид відрізали від решти Іспанії
Починаючи з минулих вихідних, Мадрид разом із дев'ятьма прилеглими комунами фактично відрізані від решти країни. Відтепер в'їхати в Мадрид та окремі частини його передмістя зможуть лише ті, хто має поважну причину. Те саме стосується й тих, хто хоче виїхати з Мадрида. До таких поважних причин належать, зокрема, поїздки на роботу, в лікарню, на навчання, за покупками тощо.
В Мадриді ситуація із коронавірусом - найгірша в Західній Європі
Планується, що таке посилення протиепідемічних заходів триватиме щонайменше два тижні. Це рішення центральної влади Іспанії жорстко критикує регіональний уряд Мадрида.
У Чехії оголосили надзвичайний стан
Через погіршення ситуації з епідемією COVID-19 у Чехії в ніч на понеділок, 5 жовтня, набув чинності режим надзвичайного стану по всій країні. Він дозволяє владі, зокрема, обмежувати громадянські права населення, як-от свободу зборів, а також вживати екстрених заходів без узгоджень з парламентом. Режим надзвичайної ситуації вже діяв у країні з середини березня до середини травня. Цього разу Прага, однак, вирішила залишити кордони країни відкритими.
Влада Чехії оголосила в країні надзвичайний стан через пандемію COVID-19
Віднині у закритих приміщеннях можуть збиратись не більше десяти осіб, на вулиці - не більше 20-ти. Спортивні змагання відбуватимуться за відсутності глядачів. Магазини не зачиняються і працюватимуть у звичному режимі.
Париж - зона підвищеної небезпеки
Уряд Франції, як і очікувалося, оголосив Париж і частину його передмістя зоною найвищої небезпеки поширення коронавірусу. Згідно з повідомленням пресслужби прем'єра країни Жана Кастекса, це означає істотне посилення протиепідемічних заходів. Так у столиці та окремих частинах передмістя знову мусять закритися бари й кав'ярні, а ресторанам дозволять працювати лише за умови дотримання жорстких протиепідемічних норм. Посилення обмежень триватиме поки що два тижні.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Ухань на карантині
Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Мандрівник
Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Covid-19 проти людини
В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Нічні жахіття
"Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Без улюбленої команди нікуди
Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Бельканто
Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Це буде дорого!
Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Скрізь захисні маски
Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
На війні
Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Смертельна гра
Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Криза після кризи
Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"
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"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Повернувшись до війни
У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...
Автор: Сюзанне Кордс